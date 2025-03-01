徐仁国&郑恩地时隔13年合作！「IG放闪」谜底揭晓：3/16甜蜜发行翻唱曲〈Couple〉

徐仁国和郑恩地前几天突然通过IG放闪，公开了穿著情侣装、拍摄於同一地点的Lovestagram，引起诸多猜测。 今日谜底终於揭晓：原来是合作录制翻唱歌曲〈Couple〉，更加令粉丝们激动不已！

今日零点，徐仁国和郑恩地通过官方IG发布拍立得海报，透露将在3月16日发行特别单曲〈Couple〉。 照片中，郑恩地与徐仁国穿著针织衫与牛仔裤搭配成情侣装，并肩坐在沙发上露出灿烂微笑。







郑恩地与徐仁国曾在2012年热播的tvN电视剧《请回答1997》中饰演主角尹允宰与成诗媛，生动演绎出青春恋爱故事，赢得观众的热烈喜爱。 特别是两人合作翻唱的OST〈All For You〉发行后，瞬间横扫韩国各大音源榜单夺冠，甚至登上美国Billboard K-POP HOT100榜首，成为当时最受欢迎的男女对唱歌曲。 相隔13年后，作为演员和歌手积极活动的郑恩地和徐仁国将再度携手合作带来新曲〈Couple〉让粉丝翘首以待。



此外，郑恩地作为出道15年传奇女团Apink的成员，正在参与Apink亚洲巡演[PINK NEW YEAR]，即将出演KBS2四月新剧《24小时健身俱乐部》，饰演新手健身会员李美兰，展现歌手与演员的多重魅力。



徐仁国则於去年发行单曲专辑《SEO IN GUK》，并透过国内外粉丝见面会与全球粉丝交流。 近期，他确定出演Netflix新剧《月刊男友》，饰演网漫PD朴庆南，继续展现音乐与戏剧双栖发展的实力。



郑恩地与徐仁国相隔13年再度携手合作的数位单曲〈Couple〉将於16日下午6点正式发行，各大音源平台可同步收听。

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