韓智恩兩部作品《問問星星吧》《流氓讀書會》同步播出評價卻兩極！「總有一天會給出不同的評價」

演員韓智恩的兩部作品tvN電視劇《問問星星吧》以及《流氓讀書會》同時在不同頻道播出，其中一部她飾演戀上李敏鎬的富家千金，另一部則是春風化雨的勇敢老師，兩種不同面貌讓大家更加認識她。

韓智恩日前訪談中被問到同時播出的《問問星星吧》《流氓讀書會》都有她出現，不過角色截然不同，是否擔心觀眾們被混淆？韓智恩表示，首先兩部作品都能同時與觀眾們見面，讓她相當感恩，也讓更多人看見了她的演技表現，感到相當幸福。《問問星星吧》是一部以宇宙太空為題材的電視劇，穿梭於地球與宇宙間的主角們共譜浪漫戀情。本作品光是籌備就花了5年時間，製作費用更高達500億韓元。《流氓讀書會》則是改編自漫畫，描述一群想讀書的孩子們如何對付校園惡霸，青春熱血的作品。



《問問星星吧》劇中韓智恩飾演始終單戀著孔龍（李敏鎬飾）的財閥家千金，而在《流氓讀書會》中她則飾演支持讀書會成員們的老師。接演這兩部作品的原因分別為何？她表示選擇作品時通常會看劇本，如果角色本身能讓她有所共鳴，應該就會決定接演，也認為自己若有了共鳴就能夠表現得很好，《問問星星吧》《流氓讀書會》都是讓她對角色很有共鳴的作品。



《流氓讀書會》連續4週佔領TVING付費加入者數第1名，收視率從第1集到最終回第10集都表現優異，而《問問星星吧》則由演員李敏鎬、孔曉振等大明星演員共同出演，備受期待，首播以3.3%的收視率開始，最終回卻以2.5%的屈辱性收視率在23日結束。對於大家對《問問星星吧》的負面評價，韓智恩覺得雖然這部作品是以太空為背景，但劇中想傳達的訊息仍是人類的生活故事，也覺得或許過了一段時間大家的評價會有所改變。



而對於《流氓讀書會》受到的好評，韓智恩則表示自己沒想過這部作品會那麼受到歡迎，非常感謝大家的喜愛，她表示通常在現場時都是與前輩或與自己同齡的演員共同拍攝，但《流氓讀書會》中合作對象大多是飾演學生的演員們，年紀普遍比較小，原本擔心會有代溝，不過在此她也提到多虧了主演黃旼炫，活絡現場的氣氛，也大讚黃旼炫是一位誠實又正直，並且始終如一的演員。



最後韓智恩表示希望能透過各種作品尋找不同的深度，她的目標是成為一位「持續令人好奇的演員」，她也仍在朝這目標前進，並期待下一部作品中有更深的情感描繪。



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