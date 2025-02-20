【韩网热门】《元敬》制作组「CG换脸」强拍大尺度床戏，演员求删除遭拒、播出后崩溃大哭

古装剧《元敬》以朝鲜第三代国王李芳远之妻元敬皇后为原型，一开播就因大尺度「露两点」床戏引发争议。据韩网报导，剧本里原本只写有亲密镜头、没有关於裸露程度的直接说明，然而开拍前制作分镜脚本的阶段，制作组突然「提高了裸露水准并强调其必要性」。 直到这时，演员们才知道要拍裸露戏份。

制作组用了两组演员拍摄相关镜头，先是两位女主演（车珠英、李伊潭）穿著衣服拍摄，然后由替身演员拍摄完全露出身体的镜头，最后用CG将女主演的面部合成到替身演员的身上。 车珠英和李伊潭的经纪公司在电视剧播出前曾要求删除该片段，但制作公司坚称是非常有必要的戏份，予以拒绝。 剧集播出后，如制作组所愿，女主演们的裸露场面引起大量关注。





不仅女主演，男主演也受到严重的心理创伤。 李贤旭近日接受采访时，表示他一向避免19禁裸露戏份，尤其这部剧的角色是真实存在的人物、且使用了本名，相关戏份令他感觉可能造成亵渎。

李贤旭对於播出的内容表达遗憾：「演员与制作组应该进行更多沟通，但似乎没有充分达成共识，我看到播出内容时感到非常惊讶。」身为主演，他感受到沉重的压力，坦言：「看了播出后，我哭了很久，感到非常痛苦，甚至开始怀疑自己过去的演技。所以，某种程度上，我其实很害怕站出来发声。 大家都说这部作品很好，但我内心却像在刀尖上跳舞一样备受煎熬。真的非常痛苦。痛苦到觉得可能无法恢复的程度。」



韩国网友评论：

1. 这不是Deepfake（深伪技术）犯罪吗？

2. 应该起诉吧？ ！

3. 怎能未经事先同意就这样做？ 制作组疯了吗？

4. 是不是因为两位主演的地位还不够稳固，才会被这样对待？ 如果是片酬几亿的大明星，制作组应该不敢吧

5. 李贤旭之前还对粉丝说这部剧是可以跟父母一起看的... 看到播出的镜头后，演员们肯定都惊呆了吧，这不就是犯罪吗 ᅲᅲ

6. 连男主演都受到这么大的精神冲击，女主演该有多崩溃啊？

7. 电视台居然做这种跟Deepfake没两样的事，不觉得丢脸吗？ 如果在海外早就被告上法庭了吧

8. 连经纪公司都提出了删除要求，这已经是违反性暴力处罚法的行为

9. 我真的无法理解这种拍摄安排，谁是为了看裸露场面才追剧、看电影的？ 如果想看这种内容，直接去找专门的片子就好了啊。 现在都21世纪了，这种所谓「福利镜头」真的该反思一下了

10. 明明演员都很优秀，为什么非要用大尺度作为卖点？到底是为了谁的裸露？

11. 导演想错了，这个场面让我直接弃剧

12. 我看完了全集，并不觉得这段戏很有必要

13. 《于氏王后》也是，TVING为什么总是拍没必要的、为了裸露而裸露的戏份呢

14. 我好奇导演是谁，去搜了一下，结果看到导演说：「剧本里并没有明确描述裸露场面，这些戏份并非导演的个人意图，而是应频道方的要求拍摄的」…

15. 这部剧在电视台是15禁、周一二晚播出，但在TVING周一下午2点就会提前放出当周2集的19禁版本... 光是这点就能看出来，这些裸露场面根本不是为了剧情，而是TVING为了给自己吸引会员

16. 我还是第一次看到朝鲜王朝的中殿角色要上半身裸露，真的无语...

17. 男演员如此强硬发声，可能也是考虑到女演员们的立场，主动站出来说话吧。 毕竟在这部剧的主演中，他算是资历最深的

18. 李贤旭真的很有立场，十分帅气

19. 制作组有这闲工夫，不如去好好考证历史吧

出处：https://theqoo.net/hot/3619919417

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