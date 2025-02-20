「浪漫喜劇之王」朴敘俊回來了！新劇《等待京道》確定搭擋《魷魚遊戲2》「短髮帥妹」元志安！

JTBC新劇《等待京道》是一部浪漫喜劇，講述20歲、28歲經歷兩次戀愛後分手，李京道和徐智友作為報導出軌緋聞的記者和緋聞主角的妻子相遇，兩人之間熱戀的故事。

該劇由《妳的倒影》、《歡迎來到王之國》林賢旭導演執導，《男朋友》、《三十九》劉英雅編劇執筆，確定由朴敘俊、元志安主演。

朴敘俊飾演東雲日報演藝部記者「李京道」，是個平凡、沒有過人之處的上班族。因為初戀丈夫的出軌緋聞，和曾經相愛過的前女友再度重逢，陷入更加戲劇化的日常生活。



元志安飾演李京道（朴敘俊 飾）的初戀「徐智友」一角，以美麗的外貌和毫無顧忌的態度受到大眾關注，是時裝品牌「Jarim Apparel」的二女兒，也是個麻煩製造者。因丈夫目中無人而暗地裡傷腦筋時，因前男友報導出軌緋聞，最終導致離婚...



李京道和徐智友在青澀的青春開始戀愛、經歷真摯又火辣的戀愛，之後經歷心碎的離別又重新找回舊愛。通過電視劇《她很漂亮》、《三流之路》、《金秘書為何那樣》等躋身「浪漫喜劇之王」行列的朴敘俊，通過新劇《等待京道》會掀起怎樣的羅曼史綜合症？在《魷魚遊戲2》中引發關注的380號「短髮帥妹」元志安，會和朴敘俊擦出什麼化學反應？也備受關注！



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