人氣男團BTOB舉辦出道13週年紀念演唱會，成員李昌燮、陸星材將缺席

BTOB 的成員徐恩光、李旼赫、任炫植、Peniel 將在出道 13 週年紀念日與粉絲Melody見面。

經紀公司 BTOB COMPANY 於 19 日中午透過官方 SNS 公開了《2025 BTOB FAN-CON '3,2,1 GO! MELympic'》的海報，並宣佈舉辦演唱會（公演）的消息。

公開的海報中以體育場的田徑跑道為背景，展現 BTOB 奔跑向前的模樣，吸引了眾人的目光。象徵著 BTOB 的藍色調搭配四位成員燦爛的笑容，預示著即將到來的 3 月，成員們將透過粉絲演唱會展現清新活力的一面，讓大家非常期待。



隸屬 BTOB COMPANY 的徐恩光、李旼赫、任炫植、Peniel 透過《BECOMING PROJECT》，於去年 10 月發行〈火種〉，11 月推出〈Be Alright〉，12 月發佈〈Hi Beautiful〉（能比這更好嗎），共三首新歌，為全球樂迷的歲末增添溫暖色彩。

這四位成員自去年 12 月舉辦的單獨演唱會《Be Alright》後，時隔約三個月再次舉行專場演出。此次粉絲演唱會以《3,2,1 GO! MELympic》為名，BTOB 將與粉絲Melody組成一隊，展開充滿樂趣的比拼，帶來如夢似幻的時光，進一步鞏固他們「公演匠人」的名號。

《2025 BTOB FAN-CON '3,2,1 GO! MELympic'》將於 3 月 21 日至 23 日，為期三天在首爾奧林匹克公園奧林匹克大廳舉行，並於 2 月 24 日下午 7 點開放 Interpark Ticket 粉絲俱樂部優先預購，2 月 27 日下午 7 點開放一般預購。

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