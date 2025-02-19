《我的完美秘書》李浚赫首度來台嚐美食「好想把蛋餅帶回韓國」鏡頭前致敬大導演李安

近期因演出韓劇《我的完美秘書》人氣大漲的演員李浚赫，受台灣播出平台邀請而來台與媒體及幸運粉絲們見面，個性相當容易緊張的李浚赫，今日上台也直呼心臟快爆炸了，對於各種提問也細膩回應，並且始終溫柔害羞微笑著。更大讚台灣的蛋餅好好吃，希望可以打包帶回韓國。

由於《我的完美秘書》電視劇中的角色深植人心，不管在育兒、料理與工作都一把罩，讓他被稱為「完美老公」，李浚赫對於這個稱號相當感謝，更說是取這外號的人一定以溫暖的視線看待他，非常感謝大家熱情的迎接。而他的白皙皮膚也被稱為是「香草牛奶天使」，讓他露出相當害羞的表情，這兩個稱號當中他比較希望被稱為哪一個呢？李浚赫選擇了前者「完美老公」。



李浚赫出道20年，演出了大大小小的戲劇作品與各種角色，對於浪漫演技曾表示沒有自信。他表示總是希望能夠演出一些很特別的人物，不過漸漸的，所謂的特別人物也不再特別，於是他接到《我的完美秘書》提案後，也決定挑戰看看這個秘書的角色。現在因為電視劇大受歡迎，李浚赫來台也感受到自己的人氣，讓他笑著說「應該要早點接演這部戲，早點來台灣的！」



對於《我的完美秘書》中哪一部分最接近李浚赫本人呢？他笑著說是「聲音」，原來李浚赫為了演出不同角色也會使用不同聲音來念台詞，而在《我的完美秘書》中，他終於使用自己原本的聲音來演出劉恩浩這個角色。不過他也笑說自己雖然很喜歡打掃整理房子，也很喜歡做料理招待朋友，但沒辦法做到像劇中的劉Daddy那樣每天把家裡整理得一塵不染。



提到自己喜愛的台灣電影與導演，他提到了《不能說的祕密》以及《聽說》，最喜歡的導演則是李安，他還說或許李安導演也會看到這段影片，所以他就說了許多自己對於李安作品的感受，細數自己看了《斷背山》《少年Pi的奇幻漂流》《色戒》等等，給了他許多不同的啟發。



今日也特別抽出40位幸運粉絲參與記者會，大家手中拿著李浚赫所的著作「再見爆米花」紀念他狗狗的繪本，他也表示其實原本只是為了抒發自己心情而製作的，沒想到意外得到大家的共鳴，有機會也希望再度成為繪本作家。他更一一滿足粉絲們的提問，問到他是否會來台舉辦見面會？他更用手指著台下說：「我們公司代表在那邊，可以找他談談喔！」透露相當期待再度來台舉辦見面會的心情。



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