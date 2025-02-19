人气男团BTOB举办出道13周年纪念演唱会，成员李昌燮、陆星材将缺席

BTOB 的成员徐恩光、李旼赫、任炫植、Peniel 将在出道 13 周年纪念日与粉丝Melody见面。

经纪公司 BTOB COMPANY 於 19 日中午透过官方 SNS 公开了《2025 BTOB FAN-CON '3,2,1 GO! MELympic'》的海报，并宣布举办演唱会（公演）的消息。

公开的海报中以体育场的田径跑道为背景，展现 BTOB 奔跑向前的模样，吸引了众人的目光。象徵著 BTOB 的蓝色调搭配四位成员灿烂的笑容，预示著即将到来的 3 月，成员们将透过粉丝演唱会展现清新活力的一面，让大家非常期待。



隶属 BTOB COMPANY 的徐恩光、李旼赫、任炫植、Peniel 透过《BECOMING PROJECT》，於去年 10 月发行〈火种〉，11 月推出〈Be Alright〉，12 月发布〈Hi Beautiful〉（能比这更好吗），共三首新歌，为全球乐迷的岁末增添温暖色彩。

这四位成员自去年 12 月举办的单独演唱会《Be Alright》后，时隔约三个月再次举行专场演出。此次粉丝演唱会以《3,2,1 GO! MELympic》为名，BTOB 将与粉丝Melody组成一队，展开充满乐趣的比拼，带来如梦似幻的时光，进一步巩固他们「公演匠人」的名号。

《2025 BTOB FAN-CON '3,2,1 GO! MELympic'》将於 3 月 21 日至 23 日，为期三天在首尔奥林匹克公园奥林匹克大厅举行，并於 2 月 24 日下午 7 点开放 Interpark Ticket 粉丝俱乐部优先预购，2 月 27 日下午 7 点开放一般预购。

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