鄭敬淏將出演《梨泰院Class》導演新作《為了公益》擔任社交能力超強的公益律師！

《機智醫生生活》、《浪漫速成班》的鄭敬淏將擔任《梨泰院Class》、《雲畫的月光》金成允導演的新作《為了公益》男主（Pro Bono），引發網友關注。

據某演藝相關人士19日向JTBC娛樂新聞透露：「鄭敬淏將擔任tvN新劇《為了公益》的主角。」由執導《梨泰院Class》的金成允導演與編寫《惡魔法官》《漢摩拉比小姐》的文裕皙作家攜手打造。



《為了公益》是一部喜劇風格且溫暖人心的法庭劇，其名稱來自拉丁語「pro bono publico」，意為「為公眾利益而服務」。劇情圍繞專門負責免費公益訴訟、沒有律師費、沒有收入的公益律師們展開。



鄭敬淏在劇中飾演的角色「姜大衛」原本是個炙手可熱的法官，社交能力完美、工作能力強、大腦運轉速度超快的人物。某天，他突然遭遇危機後，成為一名公益律師。劇情將細膩描繪他在現實面前逐步改變的過程。鄭敬淏憑藉紮實的演技，將塑造出什麼樣的人物形象，也令大眾相當好奇。

目前，鄭敬淏正忙於拍攝預計5月首播的MBC新週五、週六劇《勞務士盧武鎮》。在此期間，他的下一部作品也逐漸浮出水面。2025年，鄭敬淏無疑將迎來極為忙碌的一年。

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