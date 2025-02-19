《我的完美秘書》李浚赫帥臉「霸佔」時尚雜誌封面！爆紅後工作量變多：經常提醒自己「不要得意忘形」

出道18年才爆紅，熬了9年才當上男主的《我的完美秘書》李浚赫，早前還在好奇《現在撥打的電話》柳演錫火到國外是何滋味，如今自己也是真正體驗到了。

成為大勢後的第一步就是拍攝時尚雜誌，日前「人體鬧鐘」、「爹系男友」李浚赫就登上了時尚雜誌《ELLE MAN》的封面。無論是服裝的搭配、造型的塑造，還是氣場的展現，都呈現出了一種獨特的魅力。他的眼神、肢體語言和表情都非常到位，既展現了型男魅力，又讓人感受到他作為演員的深厚內涵和個人特色。



在拍攝後的採訪中，被問及是否感受到民眾的熱烈關注，李浚赫表示：「因為下一個拍攝已經開始，所以現在非常忙碌，但我確實感覺到工作變得更多了，比起我自己，感覺工作人員和周圍的人更開心，而我總是提醒自己『不要得意忘形』，那時候我就覺得，作品可能做得不錯。」



對於在《我的完美秘書》中飾演父親角色，李浚赫稱：「我認為這部作品並不是展示育兒現實的劇集，現實中確實有些作品通過揭露現實並指出需要改變的部份來傳遞某些資訊，也有一些作品則展示了藍圖願景，還有一些則是通過夢幻的情節來提供一種讓人振奮的力量，呈現出我們需要前進的『理想』，這次的作品就屬於最後一種類型。」



在溫和和從容的表情背後，李浚赫是一個擅長「衝鋒」和「突破」的人。當被問到在近20年的演藝生涯中是如何推動自己前進時，他回答：「我其實是把角色與自己徹底分開來看待。實際上我本身是有些害怕站到台前的，但我覺得就像這次拍攝一樣，無論是作品中的角色，還是拿著花的李浚赫，我都能在這些過程中重新被發掘或塑造出來。作為電影迷，我很享受解讀畫面中所蘊含的意義。 從這種角度來看，當我客觀地解讀框架內的李浚赫時，會覺很有趣。通過共同的目標，創造並傳達一些前所未有的抽象東西的過程非常吸引我。或許，這就是我的純粹動力。」

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