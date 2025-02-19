郑敬淏将出演《梨泰院Class》导演新作《为了公益》担任社交能力超强的公益律师！

《机智医生生活》、《浪漫速成班》的郑敬淏将担任《梨泰院Class》、《云画的月光》金成允导演的新作《为了公益》男主（Pro Bono），引发网友关注。

据某演艺相关人士19日向JTBC娱乐新闻透露：「郑敬淏将担任tvN新剧《为了公益》的主角。」由执导《梨泰院Class》的金成允导演与编写《恶魔法官》《汉摩拉比小姐》的文裕皙作家携手打造。



《为了公益》是一部喜剧风格且温暖人心的法庭剧，其名称来自拉丁语「pro bono publico」，意为「为公众利益而服务」。剧情围绕专门负责免费公益诉讼、没有律师费、没有收入的公益律师们展开。



郑敬淏在剧中饰演的角色「姜大卫」原本是个炙手可热的法官，社交能力完美、工作能力强、大脑运转速度超快的人物。某天，他突然遭遇危机后，成为一名公益律师。剧情将细腻描绘他在现实面前逐步改变的过程。郑敬淏凭藉扎实的演技，将塑造出什么样的人物形象，也令大众相当好奇。

目前，郑敬淏正忙於拍摄预计5月首播的MBC新周五、周六剧《劳务士卢武镇》。在此期间，他的下一部作品也逐渐浮出水面。2025年，郑敬淏无疑将迎来极为忙碌的一年。

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