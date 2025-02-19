SEVENTEEN Hoshi & Woozi組小分隊3月1日發新曲！

男團SEVENTEEN'成員Hoshi和Woozi組成的小分隊將在3月10日通過發佈單曲《BEAM》。

日前，他們通過官方社交媒體上公開了新歌的概念預告，預告通過標誌動畫展示了強烈的氛圍，黑白畫面交替展示了光與暗的感官演繹，視覺效果十分吸引人。 影片最後公開了《BEAM》的發佈日期，激發了粉絲的期待。



專輯名《BEAM》代表了從Hoshi和Woozi身上釋放出的光，從練習生時期到現在他們已經積累了許多經驗，將這一切通過不同的光線展現出來。 Hoshi和Woozi曾在2017年SEVENTEEN發行的第2張常規專輯中合作過歌曲《날 쏘고 가라》（《射箭而去》）大展歌唱實力，兩人作為1996年出生的同齡人展現了極佳的化學反應。



SEVENTEEN之前也推出過各種不同的小分隊，如BSS（勝寛、DK、Hoshi）、淨漢X圓佑等，成功地吸引了大眾和粉絲的關注。



此外，SEVENTEEN將在3月20日、21日舉行「SEVENTEEN in CARAT LAND」粉絲見面會，並將在4月和5月繼續在日本開展活動。

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