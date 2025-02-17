STARSHIP娛樂突襲公開新女團「KiiiKiii」新曲MV！成員外貌、歌曲引熱烈討論，韓網友：感覺會大發

STARSHIP娛樂16日晚上11點通過官方 YouTube 頻道和SNS等公開新人女團 KiiiKiii 的新曲〈I DO ME〉的 MV。打破以往按順序公開概念照、預告影片等的方式，直接公開新曲 MV。

MV 中，KiiiKiii 的5位成員（Leesol、Sui、Jiyu、Haum、Kya）以廣闊的大自然爲背景散發出自由奔放的清新少女魅力，成員們展現卓越的外貌。MV 一公開也立即在韓網引發熱烈討論，韓網友：「哇～STARSHIP能做到這種程度啊！美感怎麼回事」、「先行曲居然選得這麼好」、「孩子們真漂亮，感覺會大發」、「有剛出道的新人的氛圍，很好」、「歌曲和 MV 都很很棒」、「首先因爲和 IVE 的感覺不一樣，所以感覺會雙贏」、「本以爲很常見，沒想到在這裡面也找到了新的東西... 靈氣」、「STARSHIP的歌曲好棒！從哪裡找來這麼獨特的孩子們呢...都很漂亮」等等。



KiiiKiii 是STARSHIP娛樂繼2021年 IVE 之後時隔4年推出的新人組合，因此受到K-POP粉絲和大眾的關注。日前突然宣佈出道消息後，又在各種 SNS 上公開不同的內容，在每個頻道都展開故事，成為話題。而 KiiiKiii 確定在3月24日正式出道。

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