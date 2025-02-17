【綜合】韓精神科醫生評金賽綸離世：「韓國社會像魷魚遊戲，丟棄犯錯和落伍的人！」曾改名兼職卻遭辭退、長期看精神科

童星出身的演員金賽綸昨日被發現陳屍家中，得年24歲，警方排除他殺嫌疑。 金賽綸2022年酒駕後暫停演藝活動，反省期間多次引起爭議、嘗試復出未果，有分析認為，她是被整個韓國社會逼上絕路。

精神科醫：應停止毀滅性羞辱

美國耶魯大學醫學院精神醫學系助理教授羅鍾浩（音）17日在臉書PO文為故人祈福，稱酒駕確實是嚴重錯誤，如果懲罰過輕是法律體係的問題，但如果一個人因為犯了錯誤就被完全剝奪東山再起的機會、被徹底驅逐，這樣的社會也並不健康：「 我們的社會拋棄犯錯或落伍的人，然後若無其事地繼續前行，就像一場巨大的《魷魚遊戲》。」

羅教授指出，一個人的死亡往往是社會、經濟、心理、生物等多方面因素交織的結果，但金賽綸的死亡令他強烈感受到她是被「逼到絕境」——金賽綸曾因生計困難去咖啡廳打工，結果連咖啡廳也遭到鋪天蓋地的惡評攻擊。 羅教授：「究竟要失去多少條生命，才會停止這種讓人窒息的毀滅性羞辱？ 我們到了應該進行社會性對話與深思的時刻。」



改名兼職屢遭解僱， 經濟精神壓力大

金賽綸友人昨日接受韓媒採訪透露，金賽綸酒駕後改名「金雅任」（音），用這個名字應聘兼職並通過面試在咖啡廳打工，一開始因為戴著眼鏡且換了名字而無人發現，後來被拍照PO上網引起爭議，便遭到解僱。 而且這種事似乎發生不止一次，友人稱：「為了生計至少需要兼職，所以應聘了咖啡廳，但這種情況一再發生，令她十分苦惱。」



該友人還透露，金賽綸一直沒放棄演員夢，因為兼職和拍攝日程容易衝突，金賽綸打算和朋友們一起在合井洞附近開咖啡廳，還說要搬去附近。 另一名友人也表示，金賽綸去年11月拍完電影《吉他Man》後一直在討論如何重啟活動，12月見面時也聊了復出的話題。

同時，因為酒駕後承受了太多謠言和惡評、要負擔高額違約金，金賽綸抑鬱症非常嚴重、一直在接受精神科治療，需要周圍人照顧。

爭議始末

2022年5月，金賽綸酒駕撞毀路邊變壓器及樹木後逃逸、令周圍建築及部份商戶停電受損，被判罰款2000萬韓元，之後賠償商戶、被經紀公司解約及要求支付違約金，背上數億韓元債務。 酒駕本身已令金賽綸形象受創，後續的網友爆料和當事人行為亦令輿論難以翻轉。



娛記出身Youtuer李振浩2022年底爆料稱，金賽綸在酒駕後僅2個月就舉辦飲酒生日派對。 金賽綸在法庭稱生活困頓、賣車支付賠償金、做兼職維生，卻被韓媒起底聘請了6名頂尖律師，遭質疑裝可憐賣慘。 隨後她在IG PO出咖啡廳兼職照，但被網友質疑擺拍，稱裝束舉止不符合衛生規定。 去年《淚之女王》熱播時，金賽綸又PO出與主演金秀賢的親密貼臉合照、隨後刪除，金秀賢所屬社立即否認戀愛傳聞、稱是過去同屬一個經紀公司時所拍攝，且無法知曉金賽綸此舉的意圖。



去年4月，金賽綸計劃通過話劇《蘿蔔泡菜》復出，再次引發爭議，兩天後劇組宣佈因金賽綸的健康狀況取消其選角。 隨後金賽綸通過IG限動分享影片「因為不抱歉而抱歉」「就不能到底為止嗎？」，疑似藉此表達不滿，令網友認為她不夠成熟、感到惋惜。

9歲出道養家，24歲人生定格

金賽綸自幼父母離異、遭父親棄養，與母親和兩個妹妹相依為命。 而母親經濟困難且患有抑鬱症，一度想帶著3個小孩一起跳樓，金賽綸哭喊認錯才撿回一命。 為了養家，金賽綸9歲出道當演員，拍了不少沒人願意接的恐怖片等題材、一度被稱為「19禁專門童星」，飾演的角色多是被毆打、患有重病、被遺棄變成孤兒、父母有障礙等等，直到和元彬合作電影《大叔》情況才有改善。





然而出名後的金賽綸在學校遭到霸凌排擠，鞋子經常被藏起、只能光腳走回家，回家路上的滑梯寫滿辱罵，獲邀參加生日聚會、去了卻發現空無一人等等。

作為家中經濟支柱，金賽綸暫停演藝活動後做了各種嘗試來維持收入。 去年3月，韓媒稱金賽綸為四五名臨時演員及希望從事表演的學生做演技指導，藉此補貼生活費。 去年7月，韓媒稱金賽綸在首爾聖水洞某咖啡廳當上經理，成為正式職員，工作十分認真。



昨日下午，金賽綸被約好見面的友人發現陳屍家中，警方認為沒有外部入侵痕跡且未發現遺書，將按照「變死事件」（意外或自殺）處理。 金賽綸的靈堂設在首爾峨山醫院殯儀館，葬禮將於19日舉行。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞