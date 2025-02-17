Super Junior &棒棒堂「KKBOX風雲榜」將再遇！14年前《強心臟》曾尬舞，利特小煜撞臉

台灣音源平台KKBOX日前公布了「第20屆KKBOX風雲榜」表演嘉賓名單，同時有長期霸榜的韓團Super Junior兩組小分隊D&E與L.S.S.，還有台灣近期重組的男團Lollipop 棒棒堂，不少網友都聯想了這兩支韓台團體曾見面過！

回顧2011年9月17日第233集的《Star King》，Lollipop棒棒堂改組後的Lollipop@F（成員敖犬、小煜、威廉、阿緯）以台灣最紅本土團體之姿，遠赴韓國與台灣最紅韓國男團Super Junior（出席成員利特、銀赫、晟敏、厲旭）同台，Lollipop@F一登場就秀Super Junior歌舞搭配特技引來掌聲，Super Junior也不遑多讓，雙方各種較勁。



最經典的應該是雙方都有「搞笑魂」，阿緯穿桃紅色短褲大跳少女時代〈說出你的願望〉又展現招牌的「大風車」舞技了，以及敖犬跳麥可傑克森舞中途掉鞋子，Super Junior和Lollipop@F各種「奇妙亂舞」都現……



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還有，很早就在網路傳開「撞臉」的小煜和利特，終於見面了！當年Lollipop@F在香港流行音樂節和Super Junior-M相遇時，四人後台和晟敏、始源、Henry閒聊，始源聽到小煜像利特也張大眼睛驚呼了一下。而更早Lollipop@F前身Lollipop棒棒堂時期，敖犬就曾和王子在《模範棒棒堂》Kuso過Super Junior，小煜被cue時模仿利特的表情維妙維肖。



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Lollipop@F目前和JPM的小杰與王子重組回完整體六人的Lollipop棒棒堂，首個回歸舞台就是第20屆KKBOX風雲榜，見到他們和Super Junior-D&E、L.S.S.都在表演嘉賓名單，一些網友都很期待雙方再見呢！小煜也收到粉絲的期待，他回應「我何德何能」，來吧！棒棒堂團體綜藝《來吧！哪裡怕》也發出舊照引起共鳴。



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