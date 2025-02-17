STARSHIP娱乐突袭公开新女团「KiiiKiii」新曲MV！成员外貌、歌曲引热烈讨论，韩网友：感觉会大发

STARSHIP娱乐16日晚上11点通过官方 YouTube 频道和SNS等公开新人女团 KiiiKiii 的新曲〈I DO ME〉的 MV。打破以往按顺序公开概念照、预告影片等的方式，直接公开新曲 MV。

MV 中，KiiiKiii 的5位成员（Leesol、Sui、Jiyu、Haum、Kya）以广阔的大自然爲背景散发出自由奔放的清新少女魅力，成员们展现卓越的外貌。MV 一公开也立即在韩网引发热烈讨论，韩网友：「哇～STARSHIP能做到这种程度啊！美感怎么回事」、「先行曲居然选得这么好」、「孩子们真漂亮，感觉会大发」、「有刚出道的新人的氛围，很好」、「歌曲和 MV 都很很棒」、「首先因爲和 IVE 的感觉不一样，所以感觉会双赢」、「本以爲很常见，没想到在这里面也找到了新的东西... 灵气」、「STARSHIP的歌曲好棒！从哪里找来这么独特的孩子们呢...都很漂亮」等等。



KiiiKiii 是STARSHIP娱乐继2021年 IVE 之后时隔4年推出的新人组合，因此受到K-POP粉丝和大众的关注。日前突然宣布出道消息后，又在各种 SNS 上公开不同的内容，在每个频道都展开故事，成为话题。而 KiiiKiii 确定在3月24日正式出道。

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