《單身即地獄5》確定製作！PD們表示：「多虧大家才能拍到第五季，我們會多多傾聽觀眾們的意見」

Netflix 韓國戀愛實境秀《單身即地獄》憑藉連續四季的成功，再度確定製作第5季，消息一出就引發熱烈關注。

Netflix 於今天（13日）宣佈《單身即地獄5》製作計劃。《單身即地獄》將參賽者們被困在一座名為「地獄島」的孤島上，只有配對成功的情侶才能離開。該節目自開播以來，每一季都打入全球 TOP.10，連續四季熱播，創下 Netflix 韓國綜藝史上首部確定製作到第5季的全新紀錄。



《單身即地獄》第一季成為首部進入 Netflix 全球 TOP.10（非英語類）電視節目的韓國綜藝，第二季更連續四週保持該排名，累積觀看時數達6508萬小時，引發熱議。打破傳統戀愛節目模式、劇情充滿驚喜的第三季則在全球 TOP.10 榜單上停留長達5週，並登上31個國家的 TOP.10 名單，展現了強勁的影響力。

第四季的單身嘉賓們比以往更加直率大膽，帶來了戀愛綜藝的進化，吸引著觀眾們的關注。該季不僅創下《單身即地獄》歷來首週最高觀看時數並打入 TOP.10，每集播出後更是席捲各大線上論壇，充分展現其「收視不敗」的超高人氣。



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這檔節目之所以能夠開創戀愛實境秀的新篇章，歸功於敢愛敢恨、充滿魅力的單身嘉賓們。每季嘉賓們都能成為話題焦點。主持群洪真慶、李多熙、圭賢、韓海與Dex，也以直率幽默的談話風格與默契十足的互動，成為節目人氣的重要支柱。對於第5季將帶來哪些全新的魅力與故事，也讓大眾充滿期待。



導演金在元、金貞賢、朴秀智PD（製作人們）表示：「多虧了大家的關心與喜愛，我們才能製作第五季。我們會多多傾聽觀眾們的意見，帶來更精彩的第五季！」

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