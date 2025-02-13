《单身即地狱5》确定制作！PD们表示：「多亏大家才能拍到第五季，我们会多多倾听观众们的意见」

Netflix 韩国恋爱实境秀《单身即地狱》凭藉连续四季的成功，再度确定制作第5季，消息一出就引发热烈关注。

Netflix 於今天（13日）宣布《单身即地狱5》制作计划。《单身即地狱》将参赛者们被困在一座名为「地狱岛」的孤岛上，只有配对成功的情侣才能离开。该节目自开播以来，每一季都打入全球 TOP.10，连续四季热播，创下 Netflix 韩国综艺史上首部确定制作到第5季的全新纪录。



《单身即地狱》第一季成为首部进入 Netflix 全球 TOP.10（非英语类）电视节目的韩国综艺，第二季更连续四周保持该排名，累积观看时数达6508万小时，引发热议。打破传统恋爱节目模式、剧情充满惊喜的第三季则在全球 TOP.10 榜单上停留长达5周，并登上31个国家的 TOP.10 名单，展现了强劲的影响力。

第四季的单身嘉宾们比以往更加直率大胆，带来了恋爱综艺的进化，吸引著观众们的关注。该季不仅创下《单身即地狱》历来首周最高观看时数并打入 TOP.10，每集播出后更是席卷各大线上论坛，充分展现其「收视不败」的超高人气。



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这档节目之所以能够开创恋爱实境秀的新篇章，归功於敢爱敢恨、充满魅力的单身嘉宾们。每季嘉宾们都能成为话题焦点。主持群洪真庆、李多熙、圭贤、韩海与Dex，也以直率幽默的谈话风格与默契十足的互动，成为节目人气的重要支柱。对於第5季将带来哪些全新的魅力与故事，也让大众充满期待。



导演金在元、金贞贤、朴秀智PD（制作人们）表示：「多亏了大家的关心与喜爱，我们才能制作第五季。我们会多多倾听观众们的意见，带来更精彩的第五季！」

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