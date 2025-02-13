韓善伙參演電影《教師實習》，變「實習生」

演員韓善伙（韓善花）正式加盟新電影《教師實習》（《교생실습》）劇組，並已開始拍攝。

《教師實習》講述了一位滿懷熱情的未來教師回到母校實習，試圖揭開正在全國模擬考試中排名第一的俱樂部少女們的秘密，經歷一番艱苦努力的故事，屬於喜劇類型的電影。

該片由導演金敏河執導，他曾以新鮮的導演風格和獨特的感官觸覺開創了恐怖喜劇類型的新篇章，作品《變形女孩與學校怪談：建校紀念日》廣受好評。 此次，他的新作不僅有著更加緊湊的劇情，個性鮮明的角色也讓觀眾充滿期待。

韓善伙在《教師實習》中飾演回到母校實習的主角「姜恩京」。 姜恩京是一位充滿熱情、希望恢復崩塌的教師權威並實現正確教育的未來教師。 在揭開充滿詭異氣氛的學校俱樂部秘密時，她卻意外捲入了一場事件。 韓善伙將通過細膩且充滿生動感的演技刻畫這個角色，巧妙地結合喜劇與懸疑元素，提升電影的沉浸感。



韓善伙通過電視劇《廣告天才李太白》正式開始了她的演藝生涯，之後出演了《不要戀愛要結婚》、《薔薇色戀人們》、《學校2017》、《救救我2》、《便利店新星》等多部作品，拓寬了她作為演員的戲路。 特別是在她演藝生涯的轉捩點—— 《酒鬼都市女人們》中，韓善伙憑藉飾演充滿活力、迷人的瑜伽教練「韓智妍」一角，贏得了大眾與評論界的一致好評，逐漸贏得了更高的信任度。

去年，她的表現更是大放異彩。 在JTBC電視劇《陪玩的女人》里，韓善伙飾演兒童內容創作者「高恩荷」，以出色表現成功抓住了觀眾的目光，穩固了自己作為實力女演員的地位。



觀眾們十分期待她在《教師實習》中帶來全新的角色轉變，究竟會呈現出怎樣的面貌令人期待。

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