【韓網熱門】EXO Kai 增肌照曝光！網友：超想擁有他、肩膀太瘋狂了

EXO 成員 Kai（金鍾仁）結束社會服務要員代替服役後於近期正式退伍。 據悉Kai在服役期間努力增肌，從原本的65kg增至78kg，theqoo論壇上流傳出他身穿背心、露出肌肉的照片，引爆網友尖叫。

韓國網友評論：

1. 體格天生就好，肩膀太瘋狂了，我已經不敢看這身體了，聽說這種身體沒辦法跳舞

2. 太火辣了

3. 歐巴歐巴歐巴

4. 變結實了

5. 好想擁有這個男人

7. 增肌好看不好看，每天都在反覆，老實說我喜歡Kai薄肌身材

8. 太適合他了，原本他的骨架就很美

9. 比起瘦弱，這樣好看多了

10. 臉比較偏歐美風，有一種夏威夷海警的氛圍，帥到差點飆髒話

11. 太棒了吧，我就愛這種

12. 臉是娃娃臉，身材很男人，不是特別搭

13. 請你像牛一樣地辛勤工作吧

14. 有一種明明是熟人，卻又有點陌生的感覺

15. 很符合EXO氣質

16. 肩膀是頭圍的三倍寬，又是大長腿，胳膊也很長，完全就是西方人的身材

17. 這件背心穿得好

18. 超愛這火辣的胳膊

19. 其他男演員增肌的話都會變更帥，可是很奇怪的是他一點都不適合

20. 65kg的人變78kg，肯定也會長脂肪啊

21. 只要增肌，肩膀也會變寬嗎???

22. 應該無法跳舞了吧，會被封印住

原文：https://theqoo.net/square/3610262595

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