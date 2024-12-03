《PRODUCE》受害者金國憲挑戰《白種元的悲慘世界》拚轉行，哽咽坦言曾想不開，韓網一片心疼

擁生意頭腦又有廚藝的知名美食企業家白種元，擔任評審的節目《黑白大廚：料理階級大戰》10月風光落幕後，目前又帶來《白種元的悲慘世界》，雖然陣容不比《黑白大廚》星光熠熠，參賽者都不是明星廚師，不過他們的故事各個「悲慘」到讓人想繼續看下去。

《白種元的悲慘世界》11月30日開播，目標是選出適合的「悲慘故事參賽者」，幫助他開店擁有事業。陣中有名參賽者登場便不尋常，走進被製作單位特別營造出的監獄要換「囚服」時，他不像其他人直接地脫衣服露出上半身，反倒不好意思地先套了一幅再把原本的衣服抽出來。他一登場還被其他參賽者討論「長得很帥」、「是偶像練習生嗎」、「掛著光環來」，所以他是誰？06號金國憲，稱號是「玩完的偶像」。



金國憲2017年以男團MYTEEN出道，出道不久後便參與選秀節目《MIXNINE》，2019年又參賽之名的《PRODUCEX101》。可惜的是，‎《PRODUCEX101》爆出投票造假，導致金國憲在第三輪被淘汰、無緣晉級總決賽。金國憲在《白種元的悲慘世界》坦言出道後並不順利，公司為了讓他們迅速獲得人氣而送他們去選秀節目，卻遇上了節目造假。



「想從高速公路上跳下去，打開了車門……真的很想死，當時做了比較愚蠢的選擇……」金國憲噙著眼淚艱難的開口，表示自己是看見了節目的廣告前來，廣告裡的「重置人生」觸動了他。



節目播出後，Theqoo論壇出現‎一篇貼文‎湧進近500則留言，幾乎都為金國憲加油，如「真是的，要為這樣的孩子應援了」、「偶爾會想起，但搜尋也找不到近況，本來很好奇ㅠㅠㅠ」、「好煩，孩子們到底犯了什麼罪……因為大人們的慾望」、「他唱歌也很好聽ㅠㅠ」、「國憲啊為你加油，ㅠㅠㅠㅠ希望一切順利」……等等。

也有不少人批判當初造假的相關人士，同時不滿得到利益的出道團體，如「壞人粉碎了一個人的夢想和希望」、「《PRODUCEX101》PD已經坐牢了，但出來的團體依舊很受歡迎還被要求重組，真搞笑」、「真的有良心的話，Mnet就不要再做偶像節目了」……等等。

由於《白種元的悲慘世界》參賽者之中還有「前科犯」，不少網友認為給前科犯機會不如給金國憲，甚至也有人認為節目組瘋了，竟然把金國憲和前科犯擺在一起。然而，實際收看節目的話，他們說的前科犯07號金東俊，是「9號處分少年竊盜犯」，節目中他透露自己是遭受家暴離家出走，為了果腹才竊盜。另外還有一名因傷被職業球團韓華鷹釋出的年輕投手04號梁京民，他的遭遇也令網友惋惜。



《白種元的悲慘世界》首集金國憲的畫面並不多，早早便說完他的故事，第一個任務「處理洋蔥」並未能看見他的表現，不曉得能否步步闖關成功、從愛豆轉行廚師。節目每週六晚間於韓國首播，香港觀眾深夜起可於黃Viu收看。



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