IVE师妹要来了！STARSHIP娱乐时隔4年推出5人组新女团「KiiiKiii」，预告吸引大众视线！

STARSHIP娱乐在10日晚上开设了新女团 KiiiKiii（키키）的Instagram、X（旧推特）、TikTok 等官方 SNS 帐号。

更在 KiiiKiii 的每个平台上公开不同内容的预告内容，开始进行宣传活动，由於这是STARSHIP娱乐继2021年 IVE 之后时隔4年推出的新人组合，因此受到K-POP粉丝和大众的关注。今日（11）据STARSHIP娱乐透露，5人女团「KiiiKiii」即将出道，即将公开包括出道日期在内的成员构成等。



STARSHIP娱乐表示：「KiiiKiii 将以感性、独创性的音乐和针对多平台时代最优化的独一无二的视觉创意爲基础，推出 K-POP 情绪的新路线，希望大家多多期待和关注即将开始旅程的 KiiiKiii 。」

不过……KiiiKiii 的团名也引发热议，因为同公司的前辈爱豆 MONSTA X 基现的绰号是「KIKI」，在官方频道上传的影片标题、演唱会周边的标签、泡泡名字都用了「KIKI」。由於发音一样，这也引发粉丝和网友热烈讨论，纷纷表示：「不是粉丝们叫的绰号之一，而是官方频道或者周边也能被提及的话，看起来太过分了……」、「不是别的公司，而是同一个公司」、「STARSHIP 卖了周边，所以不可能不知道，就是无视了」、「这种程度跟活动名是一样的，粉丝们该生气了」、「真是疯狂的经纪公司啊」、「有点神奇，为什么会这样呢」、「如果是其他经纪公司就不知道了，但是因为是同一个经纪公司就有点……」等等。



기현 잠옷 후기

일단... 용모가 넘 편한 상태라 사진 첨부는 못하겠고...

유기현 잠옷이 넘 크다는 걸 보여주기 위해...ㅎㅎ

어깨선이 저만큼 내려오구요..

팔이 저만큼 내려와요...

상의가 엉덩이 다 덮습니다... (157 기준)

품도 엄청 크고 네... 기현이는 라지가 확실합니다 pic.twitter.com/CkFpaJxwIf — REST/채구라미 (@chaegooramy) August 23, 2023

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