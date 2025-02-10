「永遠愛你」具俊曄新發文彈奏〈LOVE〉憶大S，和3年前宣布結婚同款背景ㅠㅠ

愛妻大S 2日逝世，酷龍具俊曄6日針對大S前夫汪小菲各種行徑及網傳各種流言，忍無可忍首度發聲，8日再次發文，短短幾個字和背景音樂卻讓人心痛不已。

具俊曄IG上傳影片tag大S，斗大幾個字「永遠愛你」道盡思念，背景音樂是髮國鋼琴家Sofiane Pamart的〈LOVE〉。這天是具俊曄與大S 3週年結婚紀念日，也是大S逝世第七天（頭七）。



據具俊曄酷龍隊友姜元來之妻金松留言「原來是歐巴彈的啊ㅠㅠ」，背景音樂正是具俊曄親自彈奏，有網友好奇問金松具俊曄鋼琴是否彈得好，金松簡短且肯定地回答「是」。

具俊曄的發文再度引網友嘆息、哭泣，無論是貼文底下留言，或是韓國theqoo或是台灣Threads等討論文，大家都非常難過具俊曄和大S就這麼天人永隔，兩人幸福的時光竟短短三年都不到。



也不難發現，具俊曄此次發文的背景顏色，和三年前宣布和大S已結婚的宣言同酒紅色，想到便再次令人鼻酸。



許多喜愛兩人愛情故事、不捨兩人分離的網友，頻頻回顧這三年兩人公開的幸福片段，也替具俊曄與小S等徐家人加油打氣，希望他們度過悲傷的日子並能順利保護好大S一雙兒女。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞