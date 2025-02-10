「永远爱你」具俊晔新发文弹奏〈LOVE〉忆大S，和3年前宣布结婚同款背景ㅠㅠ

爱妻大S 2日逝世，酷龙具俊晔6日针对大S前夫汪小菲各种行径及网传各种流言，忍无可忍首度发声，8日再次发文，短短几个字和背景音乐却让人心痛不已。

具俊晔IG上传影片tag大S，斗大几个字「永远爱你」道尽思念，背景音乐是发国钢琴家Sofiane Pamart的〈LOVE〉。这天是具俊晔与大S 3周年结婚纪念日，也是大S逝世第七天（头七）。



据具俊晔酷龙队友姜元来之妻金松留言「原来是欧巴弹的啊ㅠㅠ」，背景音乐正是具俊晔亲自弹奏，有网友好奇问金松具俊晔钢琴是否弹得好，金松简短且肯定地回答「是」。

具俊晔的发文再度引网友叹息、哭泣，无论是贴文底下留言，或是韩国theqoo或是台湾Threads等讨论文，大家都非常难过具俊晔和大S就这么天人永隔，两人幸福的时光竟短短三年都不到。



也不难发现，具俊晔此次发文的背景颜色，和三年前宣布和大S已结婚的宣言同酒红色，想到便再次令人鼻酸。



许多喜爱两人爱情故事、不舍两人分离的网友，频频回顾这三年两人公开的幸福片段，也替具俊晔与小S等徐家人加油打气，希望他们度过悲伤的日子并能顺利保护好大S一双儿女。



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