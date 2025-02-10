神劇《Signal 信號》10週年，第二季確定於2026年在tvN播出！主演金憓秀：「我們會全力以赴，請多多期待」

tvN 熱門韓劇《Signal 信號》將迎來第二季，官方也公開了將在2026年播出的消息，令網友們相當期待。

今天（10日）上午，在首爾麻浦區 CJ ENM 舉行的「CJ ENM Contents Talk 2025」活動上，CJ ENM 媒體事業本部頻道事業部長朴相赫介紹了今年 tvN 的內容戰略及主要作品陣容。

2026年是 tvN 成立20週年，為紀念這一重要時刻，tvN決定推出其代表性韓劇之一《Signal 信號》的第二季，定名為《第二信號》（두 번째 시그널）。



活動當天，官方公開了《Signal 信號》第二季主演金憓秀的問候影片。她表示：「我們所有的演員和製作團隊都會全力以赴地投入拍攝，希望大家在2025年繼續加油，也請大家多多期待並支持2025年全新的《Signal 信號》。」



金銀姬編劇執筆的《Signal 信號》第二季將延續2016年播出的第一季，該劇由李帝勳、金憓秀、趙震雄主演，每集以真實事件為靈感，講述過去與現在的刑警透過無線電對講機聯繫，攜手破解懸案的故事。憑藉緊張刺激的劇情設定，該劇在播出當時廣受觀眾喜愛，收視率一路攀升，幾乎零負評，是許多觀眾的「人生韓劇」。



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