銀赫奪一位Super Junior隊友超有愛！東海陪領獎拱引退，厲旭發文哭了，始源周覓強仁探班恭賀

銀赫出道20年首次solo，出道僅12天拿下無線台KBS音放《音樂銀行》第一名，不僅他本人與粉絲興奮不已，連Super Junior隊友也相當為他激動。

銀赫7日在《音樂銀行》直播上以〈UP N DOWN〉拿下第一名，先回顧這之前的節目採訪。他受採訪介紹自己是「出道20年的新人歌手銀赫」，也絕沒忘記介紹自己是Super Junior成員，表示自己拿到第一名候選仍會繼續努力，後續竟大放厥詞(?)訂下公約說拿到第一名就要退休，不曉得是不是太沒自信能打敗大勢後輩IVE，但講出這些話看起來又有些心虛？總之，話一出嚇壞台下粉絲和主持人文相敏及ILLIT Minju。



銀赫拿到第一名候選，他的Super Junior隊友兼ODE娛樂事業夥伴東海，特地來到現場並上台，想一起見證銀赫究竟是否能拿第一，結果──真的拿第一了！東海張大嘴，銀赫低下頭來像是不太敢面對……底下粉絲狂喊他本名「李赫宰、李赫宰、李赫宰」！東海在旁舉起花又舉起寫著「引退吧」的素描簿，一邊恭喜一邊取笑他XDDD，後來也發限時動態祝賀「ODE新人歌手銀赫拿第一」。



除了東海，始源當天也來探班了！捧著一束紅玫瑰出現，銀赫和他合照還擺出一副害羞驚訝的表情。他們還和舞者拍了一支〈UP N DOWN〉Challenge影片。



而可以說是此次銀赫solo「頭號粉絲」、「ODE娛樂編外宣傳」的厲旭，激動的一連發了兩則限時動態，感性寫下：「展翅高飛！！！！銀赫solo 1位大發真的~~~~~~~~~~！~！恭喜你，哇什麼啊，我流淚了ㅠ，就像凌晨媽媽祈禱的心願，就像哥哥想給大家聽的歌詞，所有一切都很完美，永遠都不會忘記充滿光榮和幸福的今天，記住這瞬間，感謝E.L.F.和SJ，更感謝你能做到，再次恭喜你，哥。」



銀赫後來發文補充更多感言，內容便感謝Super Junior成員們，表示他們在得知自己要solo出道後用各自的方式為自己加油，也提到自己此次活動的目標其實包含「在Super Junior 20週年新專輯發行之前，努力工作並給他們一些能量」，並自信的說：「某種程度上我已經做到了這一點，所以讓我們為新專輯做好準備，今年我們要好好表現！」文末則反悔：「然後能……取消引退嗎？」令人莞爾。



隔天銀赫用俏皮的方式，在《Show！音樂中心》「末放」（最後的音放打歌）趁Ending的時候露出手上的字「引退」、「收回」，並做出請託姿勢希望大家原諒他XDD。這天輪到小分隊Super Junior-M隊友周覓，以及目前正積極復出的前隊友強仁，前來探班恭喜他，周覓發文恭喜：「我們第一名歌手銀赫！到今天為止的末放都做得很好！」



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