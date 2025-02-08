THE BOYZ 3月全團攻澳門 李上淵入伍前最後一騷不捨Fans

踏入蛇年，演唱會一浪接一浪，唔少海外大騷均落戶澳門，韓國電視台MBC舉行電台節目《IDOL RADIO》亦宣佈 ，將於3月1日及2日於澳門威尼斯人®️的威尼斯人綜藝館舉行《IDOL RADIO LIVE IN MACAU》演唱會，而近期人氣急升的男子組合THE BOYZ亦在演出名單之中。

THE BOYZ繼去年夏天到澳門巡演，門票「秒爆」反應非常熱烈，佢地仲轉投新公司與EXO伯賢、李勝基等人成為同門，令到THE BOYZ人氣飆，全體成員為答應粉絲，十一位型男齊齊換上公主造型又唱又跳訓身表演，令人氣一時無兩，令早前舉行吧FAN CON場場爆滿，。

THE BOYZ成員善旴及ERIC日前自爆「齊人」去澳門演出，仲會表演特別版《HONEYS》，仲捉埋全體THE BOYZ隊友拍宣傳片，FANS討論區即時反應熱列，令「IDOL RADIO CONCERT」成為韓國網絡熱搜字眼!



而成員李上淵將於3月17日去入伍當兵，令到呢次澳門演唱會成為最後演出，未賣發已經有黃牛代購，非常誇張！主辦機構亦表示THE BOYZ在演唱會中，每日參與近一小時演出，粉絲把握機會見偶像入伍前最後一面。

善旴感謝Fans熱烈參與，承諾為樂迷傾力演出：「呢次全團演出很期待，我記得香港、澳門、中國內地Fans很熱情！希望今次可以為大家留下最愉快的回憶，其實你們的支持，才是我最大的鼓勵，當晚大家開心舉行派對吧！」

《IDOL RADIO LIVE IN MACAU》除了公佈了THE BOYZ，日前亦官宣P1HARMONY參與其中，其他演出KPOP嘉賓陸續公布，粉絲可以留意官方網頁最新消息。

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