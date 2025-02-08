THE BOYZ 3月全团攻澳门 李上渊入伍前最后一骚不舍Fans

踏入蛇年，演唱会一浪接一浪，唔少海外大骚均落户澳门，韩国电视台MBC举行电台节目《IDOL RADIO》亦宣布 ，将於3月1日及2日於澳门威尼斯人®️的威尼斯人综艺馆举行《IDOL RADIO LIVE IN MACAU》演唱会，而近期人气急升的男子组合THE BOYZ亦在演出名单之中。

THE BOYZ继去年夏天到澳门巡演，门票「秒爆」反应非常热烈，佢地仲转投新公司与EXO伯贤、李胜基等人成为同门，令到THE BOYZ人气飙，全体成员为答应粉丝，十一位型男齐齐换上公主造型又唱又跳训身表演，令人气一时无两，令早前举行吧FAN CON场场爆满，。

THE BOYZ成员善旴及ERIC日前自爆「齐人」去澳门演出，仲会表演特别版《HONEYS》，仲捉埋全体THE BOYZ队友拍宣传片，FANS讨论区即时反应热列，令「IDOL RADIO CONCERT」成为韩国网络热搜字眼!



而成员李上渊将於3月17日去入伍当兵，令到呢次澳门演唱会成为最后演出，未卖发已经有黄牛代购，非常夸张！主办机构亦表示THE BOYZ在演唱会中，每日参与近一小时演出，粉丝把握机会见偶像入伍前最后一面。

善旴感谢Fans热烈参与，承诺为乐迷倾力演出：「呢次全团演出很期待，我记得香港、澳门、中国内地Fans很热情！希望今次可以为大家留下最愉快的回忆，其实你们的支持，才是我最大的鼓励，当晚大家开心举行派对吧！」

《IDOL RADIO LIVE IN MACAU》除了公布了THE BOYZ，日前亦官宣P1HARMONY参与其中，其他演出KPOP嘉宾陆续公布，粉丝可以留意官方网页最新消息。

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