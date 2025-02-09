身高163cm卻只有37公斤！《善意的競爭》姜惠元拍攝時期手臂瘦到像雞骨！

IZ*ONE出身的演員姜惠元，近期因為新電視劇《善意的競爭》與惠利合作的姜惠元，來到惠利的頻道作客，也告白自己曾經瘦到37公斤的過往。

惠利和姜惠元將一起出演10日首次公開的STUDIO X+U電視劇《善意的競爭》，姜惠元被問到拍攝時有什麼難忘的小插曲？她提到劇中角色對於身材很執著，於是對減重也有著不小的執念。而姜惠元也透露拍攝當時就是她自己最瘦的時候，在這樣的狀態下拍攝了這一部作品。



惠利則表示自己覺得當時的姜惠元實在太瘦了，提到有一次她抓住了惠元的手臂，覺得根本像真正的雞骨頭一樣那麼細，完全不像是人的手臂那樣。惠利每天都抓住手腕還說著「咯噔」（模仿骨頭相撞的聲音），姜惠元也附和說惠利從那天開始一看到她，都會說「惠元，你來啦？咯噔」開玩笑。惠利也說真的就像一雙很細的筷子那樣，感覺隨時都會折斷，姜惠元也承認自己當時真的是非常的瘦。



另一方面又讓惠利覺得很神奇，因為姜惠元吃飯的時候吃得很正常，中午午餐結束後進行拍攝，她還會說「姐姐我剛剛吃了烤腸後過來的，一定要去吃那家烤腸火鍋喔！」向惠利推薦美食店家，所以讓惠利相當訝異，看來並沒有特別忌口，卻能夠維持在37公斤！姜惠元則是回答「那是當時～」不過姜惠元的資料檔案寫著她有163公分高，讓惠利感到相當驚訝。



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