韓國人氣創作歌手李茂珍台灣首唱即將開賣，佛心票價吸台粉支持！談台灣美食最期待珍奶、牛肉麵

韓國人氣歌手李茂珍宣布3 月 8 日來台舉辦首場演唱會《2025 LEE MUJIN CONCERT [別冊附錄] in TAIPEI》，演唱會門票將於 2 月 9 日上午 11 點在KKTIX售票網站開賣，粉絲紛紛留言「等了四年終於盼到茂珍來了」、「終於可以聽到茂珍的現場」，憑藉歌唱實力吸樂迷支持。

韓國歌手李茂珍過去曾接受台灣知名主持人吳建恆專訪，當時受訪時自認是一個沒什麼入坑點的人，經過將近兩年時間，李茂珍早已成為新生代中備受肯定的實力派歌手，現在再檢視個人特色，李茂珍謙虛表示：「還是沒有入坑點，但我自認很有在大眾音樂領域必要的音樂敏銳度！我覺得大家聽我的音樂，應該是因為我的音樂很純粹、很棒。」展現誠懇態度，訪談中李茂珍曾向台灣樂迷喊話，希望有朝一日能在台灣和大家面對面一起歌唱，現在也終於實現。



近來台灣美食魅力席捲韓國，許多韓星都藉著來台活動的空檔，把握機會大啖台灣美食，未曾造訪台灣的李茂珍同樣期待：「想吃牛肉麵跟珍珠奶茶，這兩個應該是說到台灣就一定會想到的食物吧！」可見已經先做好功課，對韓國現在流行的台灣美食相當熟悉。除了品嘗美食，李茂珍透露因為曾看過宮﨑駿經典動畫電影《神隱少女》，在確定來台開唱後，特別上網搜尋獨特景色和電影場景相似的九份，開心說：「想要去九份的石頭階梯看看。」

李茂珍即將在 3 月 8 日來台舉辦首場演唱會《2025 LEE MUJIN CONCERT [別冊附錄] in TAIPEI》，更多活動最新訊息，請密切鎖定 WANIN Visual 官方 Facebook 及 Instagram。



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