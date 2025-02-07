《我的完美秘書》秘書李浚赫完美撩人金句聽起來就是甜！令人瞬間融化的名台詞

SBS金土電視劇《我的完美秘書》上週停播一集，不過第九集依舊上演甜美讓人融化的劇情，彌補觀眾們的期待。劇中秘書與代表在洽談人選時或是對彼此之間，總是能在關鍵時刻說出帶來力量的一句話，讓大家在迎接本週劇情之前先回味一下。

1、相信自己的溫暖鼓勵：「走過的路會記得一切」

智允（韓志旼飾）正在挖角明星主廚候選人，而對方提出的條件是希望帶著跟隨他很久的副廚一起離開，無法獨立作業的副廚也希望主廚繼續帶領著他。但此時智允卻看出了副廚其實在研究食材部分相當有實力，能夠獨當一面，並且不需受到與主廚的傳言所苦，而為他推薦了飲食研究公司的職務。



但是副廚卻因為必須離開廚房而投身研究之路而感到不安，智允堅定的告訴副廚，「走過的路會記得一切」，努力走過的一步步，都會留下印記，勉勵副廚一直以來對食物的細心研究會讓他成為該領域具有影響力的人，此時身旁的秘書恩浩（李浚赫 飾）也以特別的眼神望著代表，相當認同這番言論。



2、獨自熾熱成長而彼此安慰的一句話：「你真的做得很好」

智允與恩浩在兒時都沒有大人的溫暖呵護而獨自努力奮鬥成長著，智允的母親早早離世，一場大火也讓她失去了相依為命的父親。恩浩則是從小沒能得到父母的照顧，而習慣了自己生活，因而培養出卓越的料理實力。智允知道後也對他說「你好好長大了呢～辛苦你了」，在恩浩家中誕生的名場面，也就是他在代表的手背上蓋了小星的好寶寶印章，並稱讚她說「你真的做得很好」，在這壓力大又殘酷的現實生活中，這句話也成了能夠給予彼此安慰，繼續支撐下去的動力，讓觀眾們也深感共鳴。



3、就算跌倒了也能夠再站起來的支持力量：「跌倒又如何，我會拉住你」以及「你可以不用那麼完美，無論是什麼模樣我都會在你身邊」

智允為了保持完美狀態，每一瞬間都像是戰爭那樣的生活著，習慣了不吃午餐，每天只喝了幾杯咖啡這樣撐過每天的高壓生活，當然也時常受傷，為了更好為了不在受到傷害，更是追求完美的進階。當陽光般溫暖又親切的恩浩出現在智允身邊，打理著她的一切繁雜未能顧及的事務，恩浩也覺得這樣的智允很可憐，成長過程中也歷經許多恐懼，恩浩對深怕一點點失敗就導致一切結束的智允說「跌倒又如何，我會拉住你」，成為讓智允安心的強力後盾。



而當智允受到投資者禹會長的刁難時，恩浩也持續挺身而出，並強調「如果不是代表你，世界上沒人能代表Peoplez公司」，也對受到會長強硬對待的智允說：「你可以不用那麼完美，無論智允你是什麼模樣，我都會在你身邊」恩浩表達了無條件的支持，這句話也讓大家期待著下一個週末。



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