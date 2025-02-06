這位海軍也太帥！NCT泰容軍中近況公開，採訪透露「軍隊對我來說是浪漫」

NCT成員泰容目前正在海軍服役，近日透過韓國兵務廳官方YouTube頻道公開軍中近況，不僅展現了對海軍生活的熱愛，也向等待他的粉絲們表達了深深的感謝。

影片中泰容身穿軍服亮相，對每個問題進行5秒回答，自我介紹道：「大家好，我是海軍宣傳隊歌手兵一等兵李泰容。」（*拍攝時的等級）談及選擇加入海軍的理由，他表示：「我一直覺得海軍非常帥氣，也充滿浪漫。」



泰容目前負責在各個前線部隊以及難以前往的島嶼進行慰問演出，他分享道：「之前去過一個叫鞍馬島的地方，那裡以蜈蚣聞名，真的見到了蜈蚣！」

談到海軍的優勢，泰容笑稱：「制服真的很帥，軍中物資供應也很好。」他還提到，週末時間除了準備接下來的任務，也會持續提升個人能力。 訪談中，他還演唱了一小段自己喜歡的軍歌，展現了依舊不減的音樂熱情。



泰容表示，未來的軍旅生活中，希望能繼續精進個人能力，並投入更多創作。 他堅定地說：「對我來說，軍隊就是浪漫。 海軍李泰容，10分滿分我給自己10分！我會繼續努力的！」

最後，他也不忘向粉絲們送上溫暖的話語：「有許多粉絲會透過演出來看我，也有很多人想念我。 我現在在海軍宣傳隊努力提升個人能力，也在規劃退役後的計劃。 希望大家都保持健康，我也會照顧好自己！」



韓國兵務廳還透過官方IG公開了泰容更多近照，換上不同軍裝的泰容真的超帥：









泰容於2023年4月入伍，目前已晉升為上等兵，在海軍本部軍樂儀仗大隊的海軍宣傳隊服役。 服役以來，泰容始終積極適應軍旅生活，展現出成熟穩重的一面，也讓粉絲們更加期待他未來的發展與回歸。











▽泰容的軍中5秒採訪影片：



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