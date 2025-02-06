这位海军也太帅！NCT泰容军中近况公开，采访透露「军队对我来说是浪漫」

NCT成员泰容目前正在海军服役，近日透过韩国兵务厅官方YouTube频道公开军中近况，不仅展现了对海军生活的热爱，也向等待他的粉丝们表达了深深的感谢。

影片中泰容身穿军服亮相，对每个问题进行5秒回答，自我介绍道：「大家好，我是海军宣传队歌手兵一等兵李泰容。」（*拍摄时的等级）谈及选择加入海军的理由，他表示：「我一直觉得海军非常帅气，也充满浪漫。」



泰容目前负责在各个前线部队以及难以前往的岛屿进行慰问演出，他分享道：「之前去过一个叫鞍马岛的地方，那里以蜈蚣闻名，真的见到了蜈蚣！」

谈到海军的优势，泰容笑称：「制服真的很帅，军中物资供应也很好。」他还提到，周末时间除了准备接下来的任务，也会持续提升个人能力。 访谈中，他还演唱了一小段自己喜欢的军歌，展现了依旧不减的音乐热情。



泰容表示，未来的军旅生活中，希望能继续精进个人能力，并投入更多创作。 他坚定地说：「对我来说，军队就是浪漫。 海军李泰容，10分满分我给自己10分！我会继续努力的！」

最后，他也不忘向粉丝们送上温暖的话语：「有许多粉丝会透过演出来看我，也有很多人想念我。 我现在在海军宣传队努力提升个人能力，也在规划退役后的计划。 希望大家都保持健康，我也会照顾好自己！」



韩国兵务厅还透过官方IG公开了泰容更多近照，换上不同军装的泰容真的超帅：









泰容於2023年4月入伍，目前已晋升为上等兵，在海军本部军乐仪仗大队的海军宣传队服役。 服役以来，泰容始终积极适应军旅生活，展现出成熟稳重的一面，也让粉丝们更加期待他未来的发展与回归。











▽泰容的军中5秒采访影片：



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