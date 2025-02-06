玉澤演＆圈外女友巴黎情侶照遭洩露！攝影公司道歉：「不知道他是名人，無意暴露他們的生活」

最近網路社群上公開組合2PM成員兼演員玉澤演和他的圈外女友在法國巴黎艾菲爾鐵塔前拍攝的情侶照。據悉，該照片是攝影師在個人SNS上上傳的作品，一名中國粉絲發現後廣泛傳播。

玉澤演在2020年承認與非藝人女朋友戀愛的事實後，已經公開戀愛4年。看到兩人情侶照的網友們，注意到玉澤演跪在地上遞戒指的樣子，提出是不是在求婚的疑問。突然傳出結婚傳聞後，玉澤演的經紀公司也回應：「結婚傳聞完全不屬實，那是很久前拍的照片。」



玉澤演否認結婚傳聞後，攝影公司也進行了道歉。6日，攝影公司通過官方SNS表示：「玉澤演和他的女朋友的照片昨天被發現，收到很多訊息。事實上，我們去年在不知道他們是誰的情況下進行拍攝，無意暴露他們的生活。」對於相關爭議，攝影公司說：「直到昨天爲止，還不知道他是韓國名人，他們以普通人身份預約，也沒有要求不要公開照片。所以我們一如既往地公開照片，並從2024年4月開始公開，公開時也沒有提到他的名字。」

（延伸閱讀：2PM玉澤演求婚女友被拍！玉澤演方：結婚傳聞不屬實，照片無特殊意義）

另外，攝影公司還表示：「面對這種尷尬局面，我們真的感到驚訝和震驚。已向玉澤演和他的女朋友道歉，現在公開向大家表示誠摯的歉意。完全沒有暴露玉澤演和女朋友臉的意圖，在得知發生了什麼後，立即刪除了照片，但已經被多人分享，對於無意的爆料，向大眾表示歉意。」



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