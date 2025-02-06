李帝勳＆表藝珍再同框！聊拍攝《模範出租車》時的初印象，李帝勳新劇《協商的技術》變身銀髮祕聞！

6日播出的SBS Power FM《12點朱賢英》中，由表藝珍擔任特別DJ，李帝勳作為嘉賓出演。

節目中，表藝珍回憶起2021年播出的《模範出租車》第一季，當被問到「還記得第一次見到我的時候嗎」時，李帝勳回答說：「我記得！怎麼會有這麼小巧可愛的朋友來了，在艱難的故事中活躍在劇中，藝珍雖然有纖弱的部分，但是外表和心智都很堅強，所以很感謝她很快就適應拍攝。」

表藝珍也表示：「得到了很多幫助，還記得第一次打招呼，是在學校。在拍攝第3、4集穿著銀色西裝，當時因爲是第一次拍攝，所以凍僵了，但還是跟我打了招呼。我記得當時因爲太慌張，所以說了『你好』。」李帝勳則補充說：「那時候穿了制服。」



而李帝勳主演的《協商的技術》將在3月8日公開，該劇講述被稱為傳奇談判專家的大企業併購專家及其團隊的故事。劇中，李帝勳飾演山人集團M&A組組長「尹洙諾」，為拯救陷入危機的山人集團而來的談判專家，擁有敏銳的洞察力和判斷力，他在劇中展現銀髮造型，劇照一曝光也引發熱烈討論。

李帝勳也表示：「很多人都很驚訝，我在拍這部作品的時候也絕對沒有想到這個角色會染成銀髮，在這部作品中，有一位諮詢者，代表年輕但實際上頭髮很白。」接著，他分享幕後故事說：「看到那個樣子，導演說『希望這樣走下去』，雖然不是件容易的事情，但也有可能是我的形象轉變，成為爲了新的挑戰。」



另外，今日 SBS 也正式宣布《模範計程車3》將在下半年播出，「彩虹運輸5人幫」李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍原班人馬回歸，讓許多劇迷們都相當期待！



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