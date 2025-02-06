【韓網熱門】最近頻發的藝人SNS失誤事件！網友辣評：這就是韓男的平均水平

近段時間，男藝人關於SNS失誤事件頻繁發生。

先有演員朴成焄誤將《魷魚遊戲2》的謎片照公開在自己的IG STORY裡，接著網友挖出秋泳愚IG追蹤了40多位以擦邊內容為主的女網紅，後有金聖哲參與女團身材喜好投票。

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金聖喆金玟錫同陷「女團投票」風波！前者道歉：已認清自己的錯誤！後者是「誤傷」，遭無端謾罵

【韓網熱門】秋泳愚就「IG追蹤名單」爭議道歉！網友更不爽了



韓國網友評論：（以下僅翻譯韓網内容，不代表KSD立場）

1. 反正這些人會說用演技來回饋觀眾，媚男的粉絲會當作什麼也沒發生過

2. 哇喔喔，都是男生唉

3. 這都多少個人了？

4. 男藝人生活的世界可真舒適啊

5. 一群無腦的男人

6. 這就是典型的韓男的特徵啊

7. 失誤指出現差錯，他們不能算失誤，只代表他們是這種水準的人罷了

8. 他們一直都是這麼活著的啊，不算失誤

9. 失誤是指小朋友喝奶，沒抓住杯子，牛奶灑了出來

10. 這不是失誤，是本性

11. 韓男的女性觀為什麼是這樣的？

12. 別在玩SNS了

13. 他們自己倒是覺得很委屈，其實一直都是這樣，不會突然改變的

14. 都用大號了，一點都不想掩飾啊

15. 用大號關注最後被挖出來，裝著道歉的模樣說是失誤，實際上是為了繼續賺錢而已

16. 他們又沒犯死罪

17. 他們的這些行為最後會影響到作品、廣告商、經紀公司以及工作人員，這群男人怎麼這麼不專業

18. 又想多拍廣告，又沒有信心管理形象的話，勸你最好別玩SNS

19. 主要是因為他們是藝人，所以才會掀起風波，如果是素人的話，這就是普通韓男完全不當作問題的小事

20. 藝人越來越多了，所以素質越來越差，失誤的人也越來越多

21. 感覺現在的娛樂圈不像以前管得那麼嚴格了

22. 是他們自己的手做出來的事情啊，說什麼失誤

原文：https://theqoo.net/square/3601609267

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