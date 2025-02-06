【韩网热门】最近频发的艺人SNS失误事件！网友辣评：这就是韩男的平均水平

近段时间，男艺人关於SNS失误事件频繁发生。

先有演员朴成焄误将《鱿鱼游戏2》的谜片照公开在自己的IG STORY里，接著网友挖出秋泳愚IG追踪了40多位以擦边内容为主的女网红，后有金圣哲参与女团身材喜好投票。

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金圣喆金玟锡同陷「女团投票」风波！前者道歉：已认清自己的错误！后者是「误伤」，遭无端谩骂

【韩网热门】秋泳愚就「IG追踪名单」争议道歉！网友更不爽了



韩国网友评论：（以下仅翻译韩网内容，不代表KSD立场）

1. 反正这些人会说用演技来回馈观众，媚男的粉丝会当作什么也没发生过

2. 哇喔喔，都是男生唉

3. 这都多少个人了？

4. 男艺人生活的世界可真舒适啊

5. 一群无脑的男人

6. 这就是典型的韩男的特徵啊

7. 失误指出现差错，他们不能算失误，只代表他们是这种水准的人罢了

8. 他们一直都是这么活著的啊，不算失误

9. 失误是指小朋友喝奶，没抓住杯子，牛奶洒了出来

10. 这不是失误，是本性

11. 韩男的女性观为什么是这样的？

12. 别在玩SNS了

13. 他们自己倒是觉得很委屈，其实一直都是这样，不会突然改变的

14. 都用大号了，一点都不想掩饰啊

15. 用大号关注最后被挖出来，装著道歉的模样说是失误，实际上是为了继续赚钱而已

16. 他们又没犯死罪

17. 他们的这些行为最后会影响到作品、广告商、经纪公司以及工作人员，这群男人怎么这么不专业

18. 又想多拍广告，又没有信心管理形象的话，劝你最好别玩SNS

19. 主要是因为他们是艺人，所以才会掀起风波，如果是素人的话，这就是普通韩男完全不当作问题的小事

20. 艺人越来越多了，所以素质越来越差，失误的人也越来越多

21. 感觉现在的娱乐圈不像以前管得那么严格了

22. 是他们自己的手做出来的事情啊，说什么失误

原文：https://theqoo.net/square/3601609267

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