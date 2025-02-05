K-POP最甜CP果真還是赫海！東海闖神童家替銀赫慶祝solo，又跑去簽售當私生(?)

Super Junior銀赫出道20年來首次solo發行迷你專輯並活動，Super Junior隊友們一個比一個力挺，例如厲旭化身ODE娛樂的宣傳大放送自己的版面，神童客串MV當舞者也真的登台伴舞了，而銀赫最好夥伴東海也不遑多讓！

*先前報導回顧：‎〈Super Junior出動挺銀赫solo：神童MV當舞者、圭賢feat.收錄曲、厲旭變ODE宣傳〉‎

先回顧2日銀赫登台音放《人氣歌謠》，客串主打歌〈UP N DOWN〉MV的神童和名舞者J BLACK驚喜現身伴舞！兩名貴客精彩solo一小段，和主角銀赫三人一起當Ending妖精。



隔日神童IG限時動態有趣地發了張東海和銀赫的照片，他說：「你們……為什麼在我家用我的蛋糕開solo專輯慶祝派對？為──什──麼！！！！」情節讓人倍感荒謬，但又會忍不住覺得「這就是SJ」、「這就是東海」（東海也曾私闖(?)過銀赫家‎）。神童還發現IG還不能貼銀赫的新歌，只能用同名歌曲替代（ODE該打屁股了！）。



東海這陣子荒謬的不只這一樁，昨天（4日）甚至出現在銀赫的專輯簽售會上，還是用衝的！銀赫驚嚇的表情全都錄，他也說真的以為是瘋子，後續兩人就用麥克風進行簽售，「演很大」一個說自己叫「豆海」，另一個人就接哏說第一次看到這粉絲，銀赫還針對專輯是不是東海親自花錢的吵起來（東海是說公司買的但他有公司股份XD）。



250204 'EXPLORER' 뮤직플랜트 팬싸



첫 공연 벌써 다음주라고 막막 설레하고 있는데

갑자기 뛰어들어오는 떠해에 혁재 너무 낌짝 놀라써!#은혁 #동해 #EUNHYUK #DONGHAE pic.twitter.com/5iJLv9yKcN — ㅈㅂㅅ (@PEARL_PEER) February 4, 2025

250204 #동해 #은혁 9949



E 나 진짜 미친 사람인 줄 알았어

D 제가 너무 늦었어요

E 늦은 사람 안 받아요 본인 확인된 거에요? 이름이 뭔데?

D 저 떠해요

E 떠해씨? 처음 보는 팬인데?

D 이번에 입덕했어요

E 그걸 왜 마이크에 대고 얘기해요? pic.twitter.com/SD8WTgfJoG — (@elf_hasu) February 4, 2025

250204 #동해 #은혁 9949



E 그럼 데뷔팬이에요

D 신인가수가 좀 말투가 건방지네요

E 지금 최애 아이돌한테 건방지다고 얘기하는 거에요?

D 그냥 사인해주세요 여러분 우리 이제 같은 배를 탄 거에요~



D 아싸~ 사인 받았다~!! 이제 갈게요! pic.twitter.com/cU2hsGzoJb — (@elf_hasu) February 4, 2025

銀赫開始solo活動時，Super Junior隊友中東海感覺是「最安靜的」，比起其他幫忙宣傳的隊友，默默貢獻了一首Special Track〈有嗎〉（있을까，英語歌名EMPTY）作詞，剩下可能都在幕後幫忙，畢竟是ODE娛樂經營夥伴。沒想到這兩日東海就頻頻送上驚喜，讓粉絲笑說「又嗑到赫海了」、「又是被兩人放閃的一天」！



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