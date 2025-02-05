K-POP最甜CP果真還是赫海！東海闖神童家替銀赫慶祝solo，又跑去簽售當私生(?)
廣告

K-POP最甜CP果真還是赫海！東海闖神童家替銀赫慶祝solo，又跑去簽售當私生(?)

KPOP   2025年2月5日   星期三16:42   草莓  

（封面圖源：神童IG@earlyboysd、X@PEARL_PEER截圖）

Super Junior銀赫出道20年來首次solo發行迷你專輯並活動，Super Junior隊友們一個比一個力挺，例如厲旭化身ODE娛樂的宣傳大放送自己的版面，神童客串MV當舞者也真的登台伴舞了，而銀赫最好夥伴東海也不遑多讓！

*先前報導回顧：‎〈Super Junior出動挺銀赫solo：神童MV當舞者、圭賢feat.收錄曲、厲旭變ODE宣傳〉‎

先回顧2日銀赫登台音放《人氣歌謠》，客串主打歌〈UP N DOWN〉MV的神童和名舞者J BLACK驚喜現身伴舞！兩名貴客精彩solo一小段，和主角銀赫三人一起當Ending妖精。
（圖源：YouTube@SBSKPOP X INKIGAYO截圖）

隔日神童IG限時動態有趣地發了張東海和銀赫的照片，他說：「你們……為什麼在我家用我的蛋糕開solo專輯慶祝派對？為──什──麼！！！！」情節讓人倍感荒謬，但又會忍不住覺得「這就是SJ」、「這就是東海」（東海也曾私闖(?)過銀赫家‎）。神童還發現IG還不能貼銀赫的新歌，只能用同名歌曲替代（ODE該打屁股了！）。
（圖源：神童IG@earlyboysd）

東海這陣子荒謬的不只這一樁，昨天（4日）甚至出現在銀赫的專輯簽售會上，還是用衝的！銀赫驚嚇的表情全都錄，他也說真的以為是瘋子，後續兩人就用麥克風進行簽售，「演很大」一個說自己叫「豆海」，另一個人就接哏說第一次看到這粉絲，銀赫還針對專輯是不是東海親自花錢的吵起來（東海是說公司買的但他有公司股份XD）。

銀赫開始solo活動時，Super Junior隊友中東海感覺是「最安靜的」，比起其他幫忙宣傳的隊友，默默貢獻了一首Special Track〈有嗎〉（있을까，英語歌名EMPTY）作詞，剩下可能都在幕後幫忙，畢竟是ODE娛樂經營夥伴。沒想到這兩日東海就頻頻送上驚喜，讓粉絲笑說「又嗑到赫海了」、「又是被兩人放閃的一天」！

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » K-POP最甜CP果真還是赫海！東海闖神童家替銀赫慶祝solo，又跑去簽售當私生(?)
© 2025 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手