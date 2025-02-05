【韓網熱門】秋泳愚就「IG追蹤名單」爭議道歉！網友更不爽了

因《玉氏夫人傳》和《外傷重症中心》風頭正勁的男演員秋泳愚就最近引發的「SNS追蹤名單」爭議公開道歉。

日前有韓國網友在社交平台上公開了秋泳愚的IG關注名單，發現他關注了幾十位以身材暴露為主要內容的女網紅，甚至還關注了一位曾因騷擾爭議而捲入風波的女主播。 爭議爆出後，他火速取關40多位女網紅，僅保留了演藝界相關人士和同事，但該事件讓他的形象受到了一定影響。

秋泳愚在近期的媒體採訪中再次道歉，表示：「我意識到自己受到了如此多的關注和愛，應該更加謹慎言行，清晰認識到自己帶著個人的意圖和想法做事，（這些想法和意圖）也會傳遞給他人，甚至會引發誤解。 以後需要更加深思熟慮地做事，尤其是關於我的行為方面。 關於之前關注名單的事情並沒有特別的意圖，我平時經常看Reels和Shorts，因而關注了這些帳號，對於因此帶來的不便，我感到抱歉，今後會更加謹慎。」

當SNS的私生活成為爭議焦點時，秋泳愚是否感到冤枉呢？ 他解釋道：「只要我做好自己就可以了。 我愛演戲，能夠克服這些困難。 雖然是老生常談，但我真的在努力成為一個好演員、好人。」

韓國網友評論：

1. 道歉了居然被罵得更慘，所以現在的社會反而是做得越錯的人越不道歉

2. 總之形象肯定受損了，你可以用小號關注，或者不被發現

3. 男人活得真舒適啊

4. 別道歉了，越道歉越被罵得更慘

5. 韓男就已經夠讓人寒心的了，那些媚男的女生更讓人噁心

6. 看吧，即使道歉了還是會有人抓著不放，又不是犯罪，為什麼一有事情發生就要非要把人逼入絕境呢？

7. 本來憑藉《玉氏》和《重症中心》積攢人氣中，現在形象碎一地，平時都在看些什麼啊

8. 他的演技是我喜歡的類型，求你以後不要再闖禍了

9. 這就是你的興趣愛好啊，為什麼要道歉？ 興趣愛好和思維方式不會輕易改變的，今後應該會偷偷看吧

10. 這是他的取向啊，那要怎麼辦？？ 愛看就看，不看就不看，只是之後拍羅曼史劇，觀眾可能很難入戲吧

11. 看到他那句「自己帶著個人的意圖和想法做事，（這些想法和意圖）也會傳遞給他人」就知道他根本就沒有道歉的意思

12. 幸好道歉了，反正覺得他形象受損的會一直這樣覺得，喜歡他的人也會繼續喜歡，你不要太在意了，努力拍戲吧

13. 看看他追蹤的名單就知道他是什麼樣的人了

14. 這就是很典型的「用實力回饋大眾」的人，既然要道歉的話就好好道歉啊

15. 如果想出道的話就應該多培養腦子，好好管理私生活，要麽就誰都不要追蹤，追蹤名單為0

16. 有什麼好道歉的，你本人就是那樣的人啊

17. 要想做女人的生意，就該好好管理腦子啊

18. 比起不道歉的人要好得多吧

19. 不會有人多想的，大家只是覺得你就是喜歡那些東西

20. 再見，本來很有好感的

21. 哇，他怎麼可以這麼堂堂正正地說出這些話來

22. 再見，你的話體現了你的價值觀

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