手滑闖大禍！《魷魚遊戲2》朴成焄PO「魷魚謎片」秒刪、道歉稱「看DM時失誤上傳」，畫面震驚網友

Netflix年度大劇《魷魚遊戲2》主演之一朴成焄，今日下午在個人IG限時動態PO出一張模仿《魷魚遊戲》的謎片封面，雖然立即進行刪除但仍被不少網友看到，當事人也立即做出道歉和解釋。

朴成焄IG限動PO出的圖片中有多名女性以一絲不掛的形式出鏡，且沒有打碼，PO出後光速刪除。然而，手快的韓國網友已將該限動截圖保存，並加上馬賽克PO到網路論壇，瞬間吸引大量討論。考慮到朴成焄是《魷魚遊戲2》主演之一，且韓國正處於空難後的7天全國哀悼期，網友們無不對他的PO圖行為感到震驚和困惑。



對此，朴成焄所屬社BH娛樂很快做出回應：「朴成勳在查看大量通過SNS收到的DM（私信）時，不小心將該內容誤上傳。他本人也對此事感到非常驚訝，對於在當前敏感時期發生這樣的失誤感到非常抱歉。一定會更加謹慎，保證不會再發生類似事件。」

很多網友仍然對此事表示不理解，因為PO限時動態時要點不止一次按鈕，手滑說法缺乏可信度；也有網友認為以正常人的常識來講不可能故意為之，認為朴成焄應該確實是操作失誤，情有可原。



此外，朴成焄在26日公開的Netflix狙擊《魷魚遊戲》第二季中飾演跨性別角色「趙賢珠」，在各國觀眾中獲得高度關注和好評。



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