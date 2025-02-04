金聖喆金玟錫同陷「女團投票」風波！前者道歉：已認清自己的錯誤！後者是「誤傷」，遭無端謾罵

演員金聖喆因參與女團性騷擾投票事件引發爭議，最終公開道歉。而與他捲入同一事件中的演員金玟錫被證實並非事實。

早前多個韓國論壇爆料演員金聖喆利用自己的官方IG帳號參與了涉嫌性騷擾女團的投票，引發廣泛關注與爭議。事情緣起一個擁有21萬粉絲的IG帳號，改帳號主要聚焦女團舞台影片，對她們的舞蹈動作進行慢鏡頭處理，明顯帶有不正當意圖。因此相關帳號早就被貼上了「性騷擾」標籤，而男藝人的參與則進一步激化了網友的失望和憤怒。



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有網友公開截圖顯示金聖喆的官方SNS帳號確實參與了包含女團身體部位的明顯挑逗性影片的喜好投票。事件引發大量批評後金聖喆所屬的Story J Company發表聲明稱：「我們完全不知道該SNS帳號涉及爭議和刺激性的內容。我們意識到問題後，立即取消了。」並做出了正式道歉。公司還對因金聖喆的疏忽行為而受到傷害的女團表達了歉意。聲明中提到：「我們對於（金聖喆的）不小心行為給影片中的藝人們帶來的困擾感到非常抱歉，已通過其所屬公司向相關藝人表達了歉意。」聲明最後表示：「我們深感抱歉，今後在網路上也會更加謹慎，避免類似錯誤的發生。」



另一方面，演員金玟錫也因類似事件遭到質疑，但後來證明這些指控不實。他在某帳戶下留言的「曼徹斯特是紅色的……咳……」並非是引發爭議的帳號，而是某與足球有關的帳號上。最終金玟錫成為了無端猜測的犧牲品，受到不應有的辱罵。



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