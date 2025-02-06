美女之間惺惺相惜！宋慧喬點讚秀智IG文，評價「真漂亮」！將特別出演《都會實現嗎？》

演員宋慧喬近日稱讚後輩秀智的美貌，送上了鼓勵。

秀智最近公開了金銀淑編劇的新作《都會實現嗎？》的劇照，該劇由她和金宇彬攜手主演。 帥哥美女同框十分養眼，秀智也憑藉卓越的美貌和氣質吸引了大家的目光。 秀智披著長髮，大展獨特清純美，極致的美貌折服了所有人。影視劇圈前輩宋慧喬在該帖文下評論稱「真漂亮」，還附上了愛心表情符號，對秀智的美貌讚嘆不已。



宋慧喬與金銀淑編劇合作過《太陽的後裔》、《黑暗榮耀》等經典作品，私交甚好，因此將在《都會實現嗎》中以特別出演亮相。

宋慧喬和秀智雖然相差13歲，但早就成了親密的好友，還曾一起慶祝生日，相約觀看話劇約會等。 宋慧喬在最近的採訪中提到：「秀智雖然比我小很多，但她非常成熟，可能因為早早出道，她的溝通能力很強。 從一開始在現場的感覺就很好。 和秀智交談很愉快，完全感覺不到年齡差異，是個非常可靠的後輩。」表達了對秀智的深厚感情。



《都會實現嗎》是金銀淑作家的回歸之作，講述了時隔千年甦醒的神燈「精靈」遇到冷漠的新主人后，圍繞可能是幸運或懲罰的三個願望展開的故事。 金宇彬飾演燈神精靈，而秀智則飾演他的新的主人——感情缺失的人類「佳英」。

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