美女的朋友也是美女！BLACKPINK Jisoo公開和aespa Karina變熟的契機，聊天話題引爆笑 XD

人氣網路綜藝《Salon Drip 2》（沙龍梗2）最新一集是由 BLACKPINK Jisoo （金智秀）作為嘉賓出演。

節目中，張度練就提到「你的人脈特別華麗」，並提到之前出演《Salon Drip 2》（沙龍梗2）Jisoo 的好友高旻示、惠利、Karina。Jisoo 就說：「我的美容院院長和她（Karina）的美容院院長很熟，聊著聊著就聯繫上了。院長說『你和 Karina 一起玩的話，感覺會很不錯』。」



兩人的初次見面是怎樣呢？Jisoo 說：「吃完飯然後去咖啡廳聊天，因為又好奇心爆發，所以問了最近這個業界的動態。」這也引發現場大爆笑 XD。Karina 告訴 Jisoo 最近有很多 challenge，Jisoo 從她那聽到 challenge 很流行後，在〈FLOWER〉活動當時正好正在進行 BLACKPINK 巡演，所以就「突襲」成員們一起拍，希望……之後有機會看到兩人一起拍啊！



另外， Jisoo 將在14日發行全新迷你專輯《AMORTAGE》，專輯將收錄她親自參與作曲的〈earthquake〉、〈Your Love〉、〈TEARS〉和〈Hugs & Kisses〉等4首新曲。接著，今年上半年 Jisoo 將在馬尼拉、曼谷、東京、澳門、台北、香港、河內等亞洲7個城市舉行2025粉絲見面會巡演《LIGHTS、LOVE、ACTION!》，和各地的粉絲們見面。



而 Jisoo 與朴正民主演的新劇《流感》（新烏托邦）也即將在2月7日公開，該劇以首爾高樓大廈防空部隊為背景，講述軍人才允和他剛剛分手的女友英珠與喪屍展開的殊死搏鬥。



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