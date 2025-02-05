金松长文曝大S过世后具俊晔只求「熙媛安息」，丈夫姜来元独酒「可能在哭」

酷龙姜元来之妻、1990年代知名唱跳组合KOLA出身的艺人金松，听闻大S（徐熙媛）去世后，昨（4）日发了长文抒发心情、悼念大S，文中透露了丈夫姜元来，及具俊晔失去爱妻大S的状况。

「早上急急忙忙叫醒善儿（金松与姜元来之子姜善）准备上学，也给丈夫包了便当后就躺下了。丈夫要上班的时候，要我继续躺著不要我出去。

昨天接到令人难以置信的噩耗，茫然失措。我们什么都没办法做，只能无精打采地消耗时间。丈夫什么话都没说，拿著最近因为感冒而没能喝的酒，在房间里独自喝。不会表达的丈夫，大概是一个人哭吧。ㅠㅠ

本来只要发kakao Talk就会立刻回覆的欧巴（指具俊晔），却一直没联系上，直到深夜才联络我。我没能帮上忙，对不起。能做的只有祈祷……这时候欧巴还向我说谢谢呢……还让我祈祷熙媛好好安息。直到最后还是熙媛、熙媛……ㅠㅠ

在熙媛很疲惫的时候，（具俊晔）像电影般重逢后伴随身旁，虽然在的时间很短暂，但是得到了多少的依靠和安慰呢？在旁边看著的我也很感谢……

空荡荡的白天呜咽起来。虽然人们纷纷留言表达安慰，但就像姜元来残缺，对具俊晔妻子的过世也有人怪罪八字，还留下各种恶意留言。

真是的……我没什么好说的，这篇文也会被留恶意留言吧。

从两人初次见面的场合就在一起，在最旁边看著，两人即使不说话也心灵相通，互相支持著对方……

具具欧巴现在虽然不敢相信，但不要忍著，尽情哭吧。不要硬著说没关系，不要忍，不后悔地哭吧。为无悔的爱情好好画上句号。

总用可爱的发音喊欧腻欧腻～好想你～祈祷熙媛在那里安息。

希望痛苦的时间能尽快过去，请安慰……

ps 松松市场（金松的饮食品牌）的事也暂时放下几天吧，请齐心祈祷。」

金松最早是歌手朴美京和金建模的替补舞者，1991年在姜元来尚未以酷龙和具俊晔一同出道前、仍是歌手玄振英的舞者时期就交往，2000年姜元来发生严重车祸从鬼门关走来，并面临下半身瘫痪，她和具俊晔是陪伴姜元来走过来的重要人物。2003年她与姜元来结婚，婚后尝试8次试管婴儿，2014年成功诞下儿子姜善。姜元来是具俊晔酷龙队友也是自高中认识以来长达40年的挚友，而金松和具俊晔也亲如家人。



金松去年还曾爆料具俊晔在姜元来车祸时写信劝她和姜元来分手，具俊晔信里说一生只写过两次信，一次是姜元来入伍时写给姜，一次就是写给她。具俊晔节目上以电话亲口承认「当时想错了」，解释是怕金松不敢开口、想对她说她已尽力了、会支持她所做的任何决定。具俊晔电话中也说「朋友」也无法定义他和姜元来的关系，他们是能共享黑暗面和光明面的。



姜元来前一天亦‎向韩媒透露无法接受大S死亡的事实‎，心疼具俊晔与大S夫妻俩受到许多假消息攻击，心中希望大S死亡消息同样是假的。



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