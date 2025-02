人氣男團ENHYPEN朴成訓和JAKE最新雙人寫真公開！帥哥溫暖視覺效果、散發無限魅力

男團 ENHYPEN 的成員朴成訓和 JAKE 用燦爛正面的能量為時尚雜誌《Esquire》的數位封面增添光彩,帥氣模樣令粉絲們相當驚艷。

時尚雜誌《Esquire》於 4 日在官方 SNS 公開了朴成訓和 JAKE 與奢華珠寶品牌 Tiffany & Co. 合作的 2 月號數位封面。



作為 Tiffany & Co. 在韓國、日本的「Friends of the House(摯友)」,兩人佩戴多款珠寶飾品,展現燦爛微笑與溫暖的視覺魅力,吸引眾人目光。在個人拍攝中,JAKE 以沉穩的表情展現幹練氛圍,而朴成訓則與小狗同框,散發舒適且自然的魅力,兩人都展現了獨特的存在感。

兩人所屬的 ENHYPEN 也將在 2025 年持續活躍。自去年 10 月起,他們透過世界巡演 「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’」 與全球 ENGENE(粉絲名)相見,最近剛結束日本三座城市的巨蛋巡演,並即將前往菲律賓布拉干、泰國曼谷及日本兩座城市舉行體育場級別的演出。此外,ENHYPEN 預計於 4 月登上美國最大規模音樂節 「Coachella Valley Music and Arts Festival」(科切拉音樂節),創下 K-POP 男團出道後最短時間內登上該舞台的紀錄。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞