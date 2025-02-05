人气男团ENHYPEN朴成训和JAKE最新双人写真公开！帅哥温暖视觉效果、散发无限魅力

男团 ENHYPEN 的成员朴成训和 JAKE 用灿烂正面的能量为时尚杂志《Esquire》的数位封面增添光彩，帅气模样令粉丝们相当惊艳。

时尚杂志《Esquire》於 4 日在官方 SNS 公开了朴成训和 JAKE 与奢华珠宝品牌 Tiffany & Co. 合作的 2 月号数位封面。



作为 Tiffany & Co. 在韩国、日本的「Friends of the House（挚友）」，两人佩戴多款珠宝饰品，展现灿烂微笑与温暖的视觉魅力，吸引众人目光。在个人拍摄中，JAKE 以沉稳的表情展现干练氛围，而朴成训则与小狗同框，散发舒适且自然的魅力，两人都展现了独特的存在感。

两人所属的 ENHYPEN 也将在 2025 年持续活跃。自去年 10 月起，他们透过世界巡演 「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’」 与全球 ENGENE（粉丝名）相见，最近刚结束日本三座城市的巨蛋巡演，并即将前往菲律宾布拉干、泰国曼谷及日本两座城市举行体育场级别的演出。此外，ENHYPEN 预计於 4 月登上美国最大规模音乐节 「Coachella Valley Music and Arts Festival」（科切拉音乐节），创下 K-POP 男团出道后最短时间内登上该舞台的纪录。

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