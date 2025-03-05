ENHYPEN朴成訓舞台上隨意丟垃圾？粉絲：沒素質，太讓人失望了

男團ENHYPEN成員朴成訓的這一行為遭到全網斥責。

朴成訓在彩排期間嚼完口香糖後隨意將其丟棄在舞台上的影片目前在網路上已傳播開來，引發批評的並不是他嚼口香糖的行為，而是他似乎隨意地丟棄在舞台上，相關內容已經在X、Thread、微博上引爆熱議，吸引了不少網友網友圍觀與討論，



박셩훈 콘서트장에서 껌씹고 뱉은종이 바닥에 던져서 버린거 실화냐?? 저거 결국 누가치우는데ㅆㅂ pic.twitter.com/AX6EIIDPyf — 제갈수하 (@gucciboyenhypen) March 3, 2025

不少網友表示：「男神這兩個字突然說不出口了，嚼口香糖就算了，丟垃圾什麼鬼啊」、「吃口香糖亂丟垃圾是要護航什麼，褲子口袋是只知道裝x用的嗎？」、「誰管他吃口香糖醜不醜，垃圾給我撿起來」、「扔在地上???」、「作為喜歡他的粉絲，微妙地覺得他的態度在轉變，雖然他被罵我很難過，但是這是他必須改正的，希望他改正的，不知道從何時起變成了這樣，總之已經不是我喜歡的樣子了」、「難道不應該嚴格管理形象嗎??? 怎麼變這樣了？ 愛豆病要好好治治了」等。



不過，也有一小部份人為他辯護，聲稱當時只是綵排而非正式演唱會，並且他是吐在紙巾裡，可能是打算之後妥善處理。

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