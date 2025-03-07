ENHYPEN遭私生飯跟蹤：唆使外賣員闖入宿舍偷拍、購同航班機票

ENHYPEN深受惡性私生飯的騷擾。

BELIFT LAB於5日表示：「威脅藝人安全、侵犯其私生活的行為已嚴重到不可忽視的程度。」

部份私生飯近期雇傭外賣員和司機，闖入ENHYPEN的宿舍拍照並非法售賣，這些都是嚴重的跟蹤行為。 BELIFT LAB已獲取CCTV監控畫面，並正在進行刑事訴訟程序。 此外，還有人非法購買ENHYPEN的航班訊息並與成員同乘，甚至在私人空間內持續進行偷拍等惡劣行為。BELIFT LAB強調：「所有這些行為都給藝人帶來了極大的傷害，屬於違背藝人意願的跟蹤行為。」

公司正在持續收集可明確鎖定跟蹤者的證據，並接受粉絲舉報，積極推進舉報及起訴程序。 此外，還掌握了某些在線聊天室的組織情況，發現特定人員正在散佈關於藝人的謠言，並出售相關信息。 這些人甚至在聊天室內有組織地威脅藝人。



對於ENHYPEN成員的個人手機騷擾，BELIFT LAB也表態將採取強硬措施。 有人向成員手機發送淫穢資訊，或不斷撥打騷擾電話，這些行為都將受到嚴懲。公司也呼籲維持秩序，希望粉絲避免阻礙藝人通行、過度肢體接觸以及在禁區內近距離拍攝等行為。

最後，BELIFT LAB強調：「涉及私生飯行為的人將被禁止參加藝人相關活動。 公司已經對多名私生飯進行了舉報，警方正在進行調查。」

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