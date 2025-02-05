從紅極一時的偶像到「半個無業游民」！Secret全烋星自爆近況：遇娛樂圈寒冬，工作一拖再拖

前女團Secret是一支具有鮮明特色的女團，她們以其獨特的音樂風格、鮮明的形象和紮實的實力在K-pop界留下了深刻的印象，即使團隊在2018年宣佈解散，但依舊有不少粉絲關注著各位成員的動向。

最近Secret前成員全烋星出現在了tvN綜藝節目《Handsome Guys》中，她坦率地分享了自己的近況。節目中，李伊庚拜訪了全烋星的私宅，一見面就開玩笑說：「烋星原本是那種不會為別人做這些事情的人，但我在她做YouTube的時候幫了她，所以她也不好意思拒絕我吧。」全烋星一邊向朋友們展示自己裝飾的五彩繽紛的家，一邊解釋道：「我喜歡顏色豐富的風格。 以前很喜歡全白的設計，但現在想重新裝修，自己塗了各種顏色。」



許久未在公共場合亮相的全烋星表示：「我一直在準備中，因為娛樂圈的形勢不太好，準備的事情總是拖延。今年我計畫在年底發佈專輯。」透露了自己的近況。

當被問及日常生活，全烋星分享說道：「我每天早上6點起床，給我的寵物貓餵食，然後運動、洗澡、打掃衛生、洗碗之後繼續躺下，天黑了就睡覺，從晚上8點開始躺下，熄燈後大約9點就會覺得困。」聽到這裡李伊庚笑稱：「我奶奶也是這樣的，如果藝人沒有工作，就和『無業遊民』差不多。」全烋星回應：「對，算是半個無業遊民。」



節目中，全烋星還進行了塔羅牌占卜，2025年她的目標是提升自己的體力並嘗試新的事情。 根據塔羅占卜結果中，宋伊智解釋：「你有明亮的金色氣場，今年一定要發佈專輯，必須是正面的。 最好的時機是夏天。」全烋星驚訝地說：「我正打算在夏天發佈。」宋伊智還稱：「你會同時獲得財富和名譽。」



關於戀愛運，塔羅牌的結果讓所有人感到驚訝，卡牌顯示了「黑暗」的氣氛。 宋伊智說道：「沒有（戀愛運），我覺得你也沒有談戀愛的打算。」全烋星對此表示非常驚訝，難以掩飾自己的驚訝表情。

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