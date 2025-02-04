大S去世，具俊晔酷龙队友姜元来叹：假新闻太多让他们很累，希望这次也是假的

大S昨（3）日被证实2日逝世，具俊晔所属组合「酷龙」队友兼40年知己的姜元来，对韩媒松口传达惋惜。

‎《韩国经济》‎采访到姜元来，姜元来表示不敢相信，透露自己亲自传讯息询问具俊晔「这次是不是也是假新闻」。他说之两人传出离婚消息时他也吓一跳，当时便打电话向具俊晔确认过，他叹道：「因为假新闻太多，两个人感到很疲惫。」也坦言：「希望这次的过世消息也是假新闻。」访谈内容他亦提及去年具俊晔大S夫妻俩到韩国时，他曾和他们曾见过面，透露他们当时带孩子们一起去儿童咖啡厅度过美好时光，更和他约好要在台湾再见。



姜元来提到假新闻对具俊晔与大S造成极大困扰，韩国媒体报导此事亦提及大S去年因黄子佼、前夫汪小菲卷入的吸毒疑云。事实上，姜元来在大S卷入吸毒疑云时就公开替夫妻俩抱不平，表示两人受到流言折磨，很担心他们为了迎接到访台湾的自己而更累，不过他说具俊晔用高中时候的吹口哨方式向他打招呼，两人随即笑喷，相处过程回忆起许多过往。

▼姜元来去年来台湾游玩后发文



说到姜元来和具俊晔40多年深厚友谊，两人是高中同学，高中时就在当地以跳舞闻名，多年后1996年才以「酷龙」双人组出道，以〈Bing Bing Bing〉、〈逃离城市〉等歌曲闻名。姜元来2000年出车祸导致下半身瘫痪，具俊晔和当时还是女友的妻子金松，是陪伴他走过来的重要人物，2005年他便以轮椅跳舞、和具俊晔一起重新站到舞台上，具俊晔亦使用轮椅做表演。具俊晔过往曾因合作伙伴闹出负面新闻而拆团，但在姜元来出事后就转行当DJ并学习当音乐制作人，坚决守护团体酷龙不解散，此事传为美谈。



▼姜元来20多年前也见证了具俊晔和大S的恋情



2017年酷龙时隔多年回归、发行出道20周年纪念专辑《We Are》，当时具俊晔曾表示和姜元来合作以来最感动的瞬间就是姜元来发生车祸时，护理师从加护病房跑出来说姜元来要找他和金松，他也很感谢姜元来在死亡边缘最想找的人是他。姜来元则说和具俊晔就像亲兄弟，所以酷龙从未解散。



▼姜元来不时会在IG回忆和具俊晔的过往，具俊晔和他的妻子金松及孩子都相当熟悉



最好的兄弟面临丧妻、天人永隔之痛，姜元来也不好过，姜元来妻子甚至写下长文表达不舍，文中透露姜来元躲在房间一个人喝酒「大概是在哭」。



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