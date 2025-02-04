《我的完美秘書》EP.9收視創新高！李浚赫&韓志旼激吻，網：李浚赫就該這樣用、應該再激烈點

《我的完美秘書》1日播出第9集，春節期間刷新最佳收視率11.8%！最高飆到13.8%！

當日播出的情節，最讓觀眾激動的莫過於劉恩浩（李浚赫 飾）霸氣替姜智允（韓志旼 飾）解圍，姜智允本來無法理解劉恩浩為何那樣做，但劉恩浩表示只想盡己所能保護她、要她「不用太完美」，此話融化了姜智允。



劉恩浩送姜智允回家，兩人在玄關情不自禁熱吻，撞倒書架上一堆資料、腳邊一疊書，最後兩人額頭頂著額頭相視而笑……兩人這場接吻戲，相關影片在YouTube加總有32萬觀看次數，有人看了很滿足，也有人不太滿意XD。



網友留言「不是，兩人就算什麼都沒做也很色」、「恩浩第一次家訪，不太了解房子結構所以沒找到臥室吧♥」、「看到了嗎？經紀公司、製作公司、投資者、電視台的傢伙們！李浚赫就是要這樣用的！」、「以後拜託好好好好拍成人愛情片（希望對方是志旼姐姐）」、「應該再把房子弄壞一點，簡直就是……應該要重新開發的～♥」、「李浚赫的手法很好、太色了」、「恩浩怕智允的頭碰到書架會痛，真的好細心」、「砸碎了房子，砸碎了我的心，全部都砸碎吧」……等等。



而這集姜智允也數度被劉恩浩「可愛到」，說了「可愛死」、「好可愛」說了超過3次。可惜的是，劉恩浩知道了姜智允的爸爸就是自己救命恩人，姜智允爸爸也是因此殞命，劉恩浩猶豫了幾天還是對姜智允坦承，姜智允驚愕的說：「我以後要怎麼平心面對你……」



幸好下集第10集預告看起來，姜智允試著和心中的疙瘩和解，對劉恩浩說：「謝謝你成為這麼好的人。」另一邊書俊（金泰彬 飾）似乎出事了，鄭秀賢（金允慧 飾）非常崩潰，知情的禹正勛（金度勳 飾）溫柔陪伴她。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞